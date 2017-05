Hyundai Tucson: debutta la nuova versione Sound Edition

Hyundai completa la gamma del suo SUV compatto Tucson con il nuovo allestimento Sound Edition che si posiziona al top della gamma, al di sopra della già ricca offerta XPossible. Così come XPossible, anche la nuova versione Sound Edition è disponibile su tutte le motorizzazioni diesel e sul turbo-benzina 1.6 177cv 4WD e offre un pacchetto di dotazioni generoso, che aggiunge a XPossible i gruppi ottici anteriori a LED e i cerchi in lega leggera da 19’’.

Nuova Tucson Sound Edition non è solo arricchita da un nuovo look più grintoso. È grazie al nuovo Surround System by Kenwood che questa versione speciale promette un’esperienza d’ascolto migliorata e ancor più coinvolgente. Inedito sulla gamma Tucson, il sistema audio a 9 canali con amplificatore e subwoofer sviluppato per il mercato italiano insieme a Kenwood, comprende nuovi speaker e tweeter anteriori, nuovi speaker a 2 vie posteriori, amplificatore digitale a 4 canali e subwoofer attivo. Il navigatore con schermo touchscreen da 8’’ integra il sintonizzatore DAB che permette la ricezione delle stazioni radio che tramettono in segnale digitale.

La Tucson Sound Edition è ulteriormente personalizzabile con pacchetti opzionali quali il Safety Pack – che include la frenata di emergenza automatica AEB, il monitoraggio angoli ciechi BSD e il Rear Cross Traffic Alert, il Premium Pack – che comprende portellone posteriore elettrico e sedili anteriori regolabili elettricamente – infine il Tetto Elettrico Panoramico, disponibile in abbinamento a tutte le motorizzazioni.

Posizionandosi nella fascia più alta del listino, Hyundai Tucson Sound Edition è disponibile a 29.900€ (prezzo listino per la motorizzazione 1.7 CRDi 115CV con cambio manuale), ossia €1.250 in più rispetto all’allestimento XPossible, garantendo così un vantaggio cliente di 1.050€ rispetto al valore delle dotazioni acquistate singolarmente in abbinamento alla Xpossible (XPossible + Cerchi in lega da 19’’ + Techno Pack).

Questo vantaggio si aggiunge alla promo che Hyundai offre su tutta la gamma Tucson: un incentivo di 2.500€ (a fronte di permuta o rottamazione), che porta la Nuova Tucson Sound Edition a 27.400€ (motorizzazione 1.7 CRDi 115CV MT).

Il vantaggio complessivo per il cliente Sound Edition raggiunge così i 3.550€.