I 12 AMG Performance Center italiani aprono le porte al grande pubblico

Il prssimo week end (16 e 17 novembre), i 12 AMG Performance italiani aprono le porte alla passione per il primo open weekend dedicato alle Stelle high performance della Casa di Affalterbach. Un fine settimana per vivere le emozioni di un Marchio che dal piccolo garage di Grossaspach, in oltre 50 anni di storia, si è trasformato in una realtà internazionale che lo scorso anno ha conquistato ben 118.000 clienti in tutto il mondo, oltre 1.000 in Italia. Un trend in costante crescita, che nel nostro Paese, nei primi dieci mesi del 2019, ha guadagnato un incremento di oltre il 55% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

“Gli AMG Performance Center rappresentano la porta di accesso all’universo di Mercedes-AMG”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience Mercedes-Benz Italia. “Un mondo fatto di passione, con una bellissima storia alle spalle e un futuro altrettanto emozionate e coinvolgente. Il principale motore di questa passione sono le persone che lavorano ogni giorno per questo Marchio e i nostri Clienti, cui abbiamo voluto dedicare un fine settimana speciale, riunendo nei nostri Performance Center i fan del Marchio Mercedes-AMG, una community che anno dopo anno diventa sempre più numerosa.”

Nel corso dell’open weekend, gli ospiti degli AMG Performance Center potranno scoprire le ultime novità firmate Mercedes-AMG: GLC 43 e 63, sia nella versione SUV che Coupé, presentati insieme alla nuova A 45 S, che con i suoi 421 CV vanta in assoluto il più potente quattro cilindri turbo mai costruito per la produzione in grande serie.

Sarà anche l’occasione per ripercorrere la storia del Marchio di Affalterbach e apprendere le prime nozioni della guida sportiva, affiancati dagli istruttori dell’AMG Driving Academy Italia.

Dalla teoria alla pratica, il weekend high performance offrirà l’opportinità di emozionanti road tour a bordo delle Stelle firmate Mercedes-AMG. Un intenso programma di attività che prevede anche un veloce pit-stop per verificare lo stato della propria AMG, offerto dalle officine degli AMG Performance Center e la possibilità di assistere al Gran Premio del Brasile e tifare insieme per le Frecce d’Argento del team Mercedes-AMG Petronas Motorsport.

La famiglia Mercedes-AMG conta oggi ben 60 modelli tra ‘performance car’, ‘sports car’ e ‘street legal race car’: dalle compatte ai SUV, passando per berline, station wagon, shooting brake, coupé, roadster e cabrio. Da 306 a 639 CV; 4, 6 e 8 cilindri, anche in versione 53 ‘mild hybrid’, e con trazione integrale 4MATIC.

Una sportività che ha contaminato anche le vetture della gamma tradizionale: quest’anno, infatti, oltre il 45% dei Clienti italiani della Stella ha scelto le personalizzazioni ‘high performance’ degli allestimenti AMG Line e delle versioni Premium, caratterizzate dall’assetto sportivo e l’inconfondibile styling AMG.

A rappresentare il Marchio Mercedes-AMG sul territorio, i 12 Performance Center italiani che, attraverso un team di professionisti dedicati, assicurano un accesso privilegiato al mondo ad alte prestazioni della Stella.

A tenere viva la crescente passione per il Marchio contribuiscono anche le numerose iniziative rivolte a Clienti e appassionati: dai corsi in pista dell'AMG Driving Academy, alle driving experience dei Performance Tour e dei Grand Tour. Eventi cui si sono aggiunti anche gli AMG Performance Day, nati per far vivere alla crescente community dei Clienti italiani del Marchio di Affalterbach emozioni ad alte prestazioni a bordo della propria sport car. Durante i diversi appuntamenti è, inoltre, possibile provare, in piena sicurezza, affiancati da piloti professionisti dell’AMG Driving Academy, le ultime novità high performance firmate Mercedes-AMG.