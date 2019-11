I commerciali Ford sono Van of The Year 2020 e Pick-Up of the Year 2020

Il Ford Transit Custom, leader indiscusso nel suo segmento dal 2016 in Italia, si aggiudica l’International Van Of The Year 2020 (IVOTY), l’ambito riconoscimento assegnato, ogni anno, al migliore veicolo commerciale, votato da una giuria composta da 25 giornalisti specializzati, provenienti dai diversi paese europei. Anche il Ford Ranger sale sul gradino più alto del podio e si aggiudica l’International Pick-up Award 2020.

Ford è ora il primo brand ad aver vinto per due volte l’International Van Of The Year e l’International Pick-up Award nello stesso anno, avendo compiuto la medesima impresa già nel 2013.

Il prestigioso premio annuale IVOTY è stato assegnato al Transit Custom con le motorizzazioni Plug-In Hybrid ed EcoBlue Hybrid, da una giuria di 25 giornalisti specializzati, provenienti da altrettanti paesi europei, durante una cerimonia tenutasi a Lione, in Francia.

I giurati hanno elogiato le diverse soluzioni elettrificate offerte sulla gamma Transit Custom, progettate per garantire una riduzione dei consumi e dei costi di gestione e l’ingresso al numero crescente di zone a traffico limitato, permettendo, in questo modo, alle aziende di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità continuando a lavorare con la massima efficienza.

Transit Custom Plug-In Hybrid ed EcoBlue Hybrid da 1 tonnellata e Transit EcoBlue Hybrid da 2 tonnellate, che si è aggiudicato il secondo posto, sono tre dei 14 veicoli elettrificati che Ford introdurrà, in Europa, entro la fine del 2020. Per Ford si tratta del sesto titolo IVOTY.

Ranger, il pick-up best seller (*) in Europa e leader indiscusso da 4 anni in Italia ha convinto i 18 giurati che gli hanno attribuito il biennale titolo IPUA, grazie al suo propulsore diesel EcoBlue 2.0, oggi più potente ed più efficiente in termini di consumi, e alle tecnologie di assistenza alla guida. Combinando la capacità di guida a emissioni zero e l’assenza di ansia da ricarica, il Transit Custom Plug-In Hybrid ha un’autonomia in elettrico fino a 56 km (New European Driving Cycle - NEDC). (**)

Caratterizzato da un’architettura ibrida tecnologicamente avanzata, Transit Custom Plug-In Hybrid ha una trazione esclusivamente elettrica, con un motore da 92.9 kW alimentato da un pacco batteria agli ioni di litio da 13.6 kWh. Il pluripremiato motore 1.0 EcoBoost funge da range extender per una autonomia totale superiore a 500 chilometri.

Il Transit EcoBlue Hybrid è stato ottimizzato per migliorare l’efficienza nei consumi, impiegando uno starter/generator, che sostituisce l'alternatore standard, consentendo il recupero e lo stoccaggio di energia durante le decelerazioni del veicolo e la ricarica di un pacco batteria agli ioni-litio da 48 volt, raffreddato ad aria. L’energia accumulata viene, poi, riutilizzata per fornire assistenza alla coppia del motore oltre a offrire un miglioramento dei consumi fino all’8% per il motore Ford EcoBlue 2.0.

Disponibile nelle versioni Regular Cab, Super Cab e Double Cab, il Ranger è dotato di quattro ruote motrici abbinate al potente motore diesel 2.0 EcoBlue per emissioni ottimizzate, offrendo un miglioramento nei consumi fino al 9%, abbianto alla nuova trasmissione automatica da 10 rapporti.

Le tecnologie di assistenza alla guida comprendono il Pre-Collision Assist con Pedestrian Detection e nuovi strumenti dedicati alla connettività, tra cui il modem integrato FordPass Connect, che ne aumentano la funzionalità e la produttività.

La gamma Ranger include anche il Ranger Raptor, la versione più performante di sempre. Alimentato da un motore EcoBlue 2.0 litri Bi-turbo da 213CV è pensato per chi ama uno stile di vita estremo, per l’off-road ad alte velocità potendo adattarsi a ogni scenario di guida.