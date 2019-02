I lettori di auto motor und sport premiano le Alfa Romeo

Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia conquistano un altro premio Internazionale Nel concorso "Best Cars" indetto fra i lettori della rivista specializzata "auto, motor und sport" il SUV e la berlina sportiva hanno festeggiato addirittura una doppia vittoria. In occasione del sondaggio organizzato in contemporanea in 17 Paesi, Alfa Romeo Giulia si è aggiudicata la vittoria per il terzo anno consecutivo nella classe di valutazione Classe media/Import.

Nella nomina a "Best Car" Alfa Romeo Giulia non solo ha conquistato il 20,8 percento dei voti. Con la versione del modello Quadrifoglio si è imposta inoltre come una delle vetture più performanti fra ben 31 candidati iscritti nella categoria "Classe media". Il motore a benzina biturbo V6 da 2,9 litri del modello top di gamma sprigiona una potenza da 375 kW (510 CV). Alfa Romeo Stelvio si è affermata nella categoria "SUV di grandi dimensioni/Fuoristrada" su 56 concorrenti di produzione tedesca e straniera. Alfa Romeo Giulietta inoltre è salita sul secondo gradino del podio nella valutazione import della "Classe media".

La 43ª edizione del concorso "Best Cars" per l'anno 2019 si è tenuta in contemporanea in 17 paesi. I lettori hanno eletto i propri favoriti fra una selezione di 385 modelli di vetture in undici categorie diverse, anche fra vetture di importazione.

"La terza vittoria consecutiva di Alfa Romeo Giulia nel concorso "Best Cars" è una dimostrazione dell'elevato favore internazionale di cui gode la nostra berlina sportiva. Siamo molto fieri anche del successo riscosso da Alfa Romeo Stelvio nell'importante categoria dei "SUV di grandi dimensioni/Fuoristrada", dove la concorrenza era particolarmente competitiva", ha dichiarato Rebecca Reinermann, Director Marketing Alfa Romeo e Jeep, nel corso della festa per la premiazione tenutasi a Stoccarda. "I nuovi premi tributati da "auto, motor und sport" e dalle rispettive riviste partner non solo sono una conferma della nostra strategia di modelli e del nostro elevato livello di qualità. La vittoria conquistata come "Best Cars" per noi rappresenta uno stimolo a proporre anche in futuro alla vasta platea internazionale di fan del marchio Alfa Romeo vetture capaci di garantire un piacere di guida senza eguali grazie alle innovazioni tecnologiche, al design tipicamente italiano e alla grande potenza".Torino, 31 gennaio 2019

I premi più prestigiosi di Alfa Romeo Giulia

I premi più prestigiosi di Alfa Romeo Stelvio