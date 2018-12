I multispazio per il tempo libero di Groupe PSA vince il premio Autobest 2019

« Groupe PSA è molto fiero di questo riconoscimento assegnato da una Giuria composta da esperti del settore automobilistico. Questo nuovo premio ricompensa il lavoro delle equipe e illustra la pertinenza delle nostre scelte di sviluppo, effettuate nell’ambito della nostra Core Model Strategy: proporre l’offerta più adatta ai nostri clienti, differenziare i nostri marchi e aumentare l’efficienza dei nostri investimenti e delle nostre risorse dedicate » dichiara Olivier Bourges, Direttore dei Programmi e della Strategia di Groupe PSA

Dan Vardie, Fondatore e Presidente di Autobest, commenta questo premio: « La vittoria ottenuta dai tre veicoli di Groupe PSA è ben meritata per questa nuova piattaforma. Una piattaforma inedita, progettata per soddisfare le esigenze automobilistiche e in grado di proporre diverse personalità adatte all’universo di ciascun marchio. Una piattaforma che ha convinto due giurie internazionali - una esperta del settore automobilistico e l’altra dei veicoli commerciali - e che diventerà probabilmente un best-seller nei prossimi anni. E’ la prima volta nella nostra storia che abbiamo un vincitore multiplo. Personalmente, sono contento della scelta della Giuria AUTOBEST per questo modello, autentica espressione di una Best Buy Car of Europe. »

Dal 2001, il premio Autobest « Best Buy car of Europe » ricompensa i modelli di veicoli che offrono il migliore rapporto prezzo/prestazioni/equipaggiamenti. Le vetture in competizione sottoposte al voto di 31 giornalisti specializzati, provenienti da 31 paesi europei, sono valutate in base a 13 criteri: qualità-prezzo, design, comfort, tecnologie, qualità dei servizi, disponibilità dei pezzi di ricambio nella rete di distribuzione.

Dopo l’esito dei test comparativi tra i 6 finalisti, il modello che ottiene il maggior numero di voti si aggiudica il titolo di questa prestigiosa elezione.