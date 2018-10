I piloti Ferrari mostrano fiducia per il GP degli Stati Uniti.

Nel consueto incontro del giovedi prima di ogni Gran Premio Kimi e Seb mostrano fiducia per il GP degli Stati Uniti. Incognita pioggia

KIMI: “Mi piace Austin, è un bel posto. Nelle varie edizioni le condizioni meteo sono state diverse; lo scorso anno era bel tempo, mentre in precedenza aveva piovuto. Di certo il meteo avrà un ruolo importante nel corso del weekend ed oggi sembra di essere in pieno inverno. In generale non eravamo fortissimi sul bagnato, ma ultimamente siamo andati meglio; in Ungheria ad esempio eravamo piuttosto contenti. Ovviamente tutto dipende da molti fattori, dall’asfalto, dalle condizioni e dal fatto di risucire a far lavorare bene le gomme o meno. Senza dubbio vogliamo fare bene le ultime gare della stagione. Ci teniamo moltissimo. Ultimamente la nostra prestazione non è stata quella che volevamo e non è stato facile per noi. Ma sono sicuro che possiamo tornare come prima e fare qualcosa di buono. La velocità dovrebbe esserci; cercheremo di mettere tutto al posto giusto e fare una bella qualifica”.

SEB: “Non vediamo l’ora di iniziare questo weekend a Austin. Credo che l’ultimo weekend di gara a Suzuka ci abbia aiutato a capire alcuni aspetti; è ovvio che negli ultimi due Gran Premi non avevamo la giusta velocità, per cui vediamo quello che ci porteranno le prossime gare, anche in termini di prestazioni. Purtroppo alcune gare non sono andate bene per noi durante questa stagione, così gli avversari ne hanno tratto vantaggio. Per noi non è stato l’ideale, ma ora non dobbiamo guardare al passato visto che non è possibile cambiarlo. Dobbiamo concentrarci e guardare avanti, alle prossime quattro gare. Cercheremo ancora di fare del nostro meglio e poi vedremo quello che accadrà. Ci dicono che potrebbe piovere questo weekend. Quest’anno la pioggia delle volte non ci ha aiutato, ma fa parte del gioco e non puoi dare la colpa al tempo; in più non ho paura della pioggia, dal momento che se la nostra macchina è buona, va bene sia sull’asciutto che sul bagnato. Ora ci concentriamo per vincere; dobbiamo essere veloci e poi ovviamente tutto dipenderà anche da quello che riusciranno a fare gli altri”. (ABMnews)