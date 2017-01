I Soul System viaggiano in Kia Soul

Kia Soul, da sempre capace di mescolarsi al meglio con ritmi moderni e innovativi, ha trovato una nuova “dimensione” con le star emergenti del panorama musicale italiano, i “Soul System”.Un’unione che va ben oltre la semplice assonanza e che ha permesso al crossover più originale del mercato di ritagliarsi un “ruolo da protagonista” all’interno del primo video del gruppo vincitore dell'ultima edizione di X Factor.

Accompagnamento perfetto per le note del singolo "She's like a star" due Kia Soul bi-color hanno comodamente ospitato a bordo i componenti della band (e non solo) durante le giornate di shooting e si sono fatte apprezzare per comfort, versatilità e contenuti tecnologici. Come nel caso del “mirroring”, che permette di replicare il proprio smartphone all’interno del touch-screen da 7 pollici. Playlist compresa, of course…

“Quello tra Kia e il mondo della musica – racconta Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & PR Director di Kia Motors Italia – è un binomio perfetto. Divertimento, dinamismo e innovazione sono punti cardine per il successo di Kia e lo sono stati anche nella recente affermazione dei Soul System. Senza dimenticare la partnership con “singing in the car”, quiz musicale di grande successo che ha visto nella sua prima edizione una Sportage come protagonista”.

Kia Soul è la crossover compatta che ha portato una ventata di innovazione nel segmento più cool del momento; il suo design esclusivo unisce lo stile personalissimo a doti di praticità e di efficienza senza confronti.La gamma Soul copre infatti tutte le possibili esigenze di una clientela anticonformista, ma attenta alla funzionalità e all'ambiente (grazie anche alla versione full-electric).Kia Soul è disponibile con i più avanzati sistemi di sicurezza attiva e passiva, oltre, ovviamente, alla consueta esclusiva garanzia estesa Kia 7anni/150.000 km.