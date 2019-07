Il BMW Software Upgrade mantiene l'auto sempre aggiornata

Tutti i possesori di una vetturta del BMW Group possono ora assicurarsi che il software del veicolo in tutte le BMW con sistema operativo 7.0, sia sempre aggiornato con il Remote Software Upgrade. Questa funzione mantiene il veicolo aggiornato con la semplicità di aggiornamento di uno smartphone. Il primo aggiornamento che sarà disponibile in tutti i mercati BMW ConnectedDrive, a partire dall’estate 2019 anche per il mercato italiano, include il BMW Intelligent Personal Assistant, la cui gamma di funzioni intelligenti può ora essere ampliata automaticamente e comodamente over-the-air. Il Remote Software Upgrade offre contenuti specifici per il veicolo e aggiornamenti come l’ampliamento delle funzioni per i sistemi di assistenza alla guida (ad es. l’Active Cruise Control e la protezione collisione laterale). Aggiornamenti successivi consentiranno ai clienti di abilitare ulteriori funzioni del veicolo dal BMW ConnectedDrive Store e attivarle facilmente nella propria BMW.

Caricamento di nuove funzioni direttamente nell'automobile.

Mai è stato più facile per i clienti mantenere il loro veicolo aggiornato per tutto il suo ciclo di vita e adattarlo alle loro esigenze individuali. Il Remote Software Upgrade assicura che la propria BMW abbia sempre l'aggiornamento software più recente e che le funzioni siano costantemente migliorate. Inoltre, in un secondo momento, i clienti saranno in grado di aggiungere servizi digitali al proprio veicolo, acquistandoli direttamente dallo store. Tutto ciò garantisce continui miglioramenti della sicurezza e della qualità del veicolo. A seconda delle specifiche della propria auto, i clienti saranno in grado, attraverso il Remote Software Upgrade, di attivare funzioni aggiuntive in modo semplice e comodo da casa, tramite smartphone o all'interno dell'auto stessa. Ciò rappresenta una pietra miliare nella personalizzazione digitale su misura dei veicoli BMW.

Le funzioni aggiuntive del BMW Intelligent Personal Assistant possono essere attivate per tutti i modelli che hanno introdotto il Sistema Operativo BMW 7.0 come la nuova BMW X5, la nuova BMW Serie 3 e la nuova BMW Serie 8. I futuri Remote Software Upgrade aggiorneranno e miglioreranno costantemente e a titolo gratuito le funzionalità del BMW Intelligent Personal Assistant. Questi aggiornamenti ciclici includono sia ottimizzazioni del software sia ampliamenti delle funzioni.