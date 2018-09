Il finlandese Lindholm (Hyundai) comanda il Rally Adriatico

Nella prova numero 2 "AVENALE 1" di 5,18 Il ventiduenne Emil Lindholm insieme a MIkael Korhonen davanti si impone davanti a a Simone Campedelli, Ford Fiesta R5 e l'altro finlandese Eerik Mikael Pietrarinen con la Peugeot 208 R5, dietro di un solo decimo dietro il romagnolo.Quarto tempo qui per Scandola-D'Amore con la Fabia R5. Giacomo Costenaro con un'altra Skoda è il primo del tricolore Terra seguito da Daniele Ceccoli. Decimo tempo qui per Paolo Andreucci, Peugeot 208 T16 R5.Tommaso Ciuffi resta il più veloce tra le vetture R2 davanti a Damiano De Tommaso e Andrea Mazzocchi.Un'uscita di strada sulla PS2 ha obbligato Stefano Strabello Rally Driver al ritiro dalla gara.

In via precauzionale il pilota veronese è stato assistito dal personale medico e trasportato all'Ospedale di Macerata per accertamenti.

Mentre nella P.S.3 "SALTREGNA 1" (5,50 km) - Lindholm si ripete sorpassando tutti nella classifica generale. Il finlanedese realizza qui il tempo di Umberto Scandola a 1''2. Terzo crono ancora di Pietarinen.Quarto Campedelli-Canton., seguiti da Andreucci-Andreussi e il primo equipaggio tra i terraioli Ceccoli-Capolongo con la Skoda Fabia. In questa prova Andreucci gli si è aperto il paraurti.Qui il sammarinese Ceccoli è il migliore tra gli esperti della terra, seguito da Nicolò Marchioro e Giacomo Costenaro, tutti su Skoda Fabia.

Dopo le tre prove disputate Emil Lindholm è davanti di 0.5 a Scandola e di 1.3 a Campedelli.

Dal n.44 in poi gli equipaggi fanno un percorso alternativo e qindi non fanno la prova, le due prove successive avranno 10' per il montaggio dei fari.

Dal riordino qualche dichiarazioni dei piloti.

Simone Campedelli: "Distacchi brevissimi con prove tutto d'un fiato. Il bilancio della macchina, mi sembra buono"

Paolo Andreucci: "Nessun problema.Ho rifilato una chicane , mi si è aperto il paraurti e ci ho messo il nastro adesivo"