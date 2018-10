Il Gruppo Fiamme Oro della Polizia di Stato viaggia in Qooder

Gli atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato sono tra i principali vincitori delle competizioni sportive a livello internazionale, per questo Quadro Vehicles ha voluto omaggiare il Gruppo sportivo consegnando 2 Qooder, il primo e unico veicolo al mondo con 4 ruote basculanti che unisce il meglio del mondo delle auto con quello delle motociclette.

Nella caserma delle Fiamme Oro a Milano alla presenza di Paolo Gagliardo, Ceo di Quadro Vehicles, del Comandante del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia, reparto in cui sono incardinate le Fiamme Oro, Dirigente Superiore Dott. Roberto Campisi, il Dott. Massimo Bentivegna, Vice Presidente delle Fiamme Oro e l’Ingegnere Stefano Minetti, Direttore dell’autocentro della Polizia di Stato di Milano.

“E’ un accordo che ci rende orgogliosi di essere vicini alle Istituzioni, allo sport e agli atleti italiani che sono un’eccellenza a livello mondiale da valorizzare e tutelare. Fiamme Oro e Qooder sono un binomio rivolto al futuro, all’innovazione ma anche alla stabilità e sicurezza su strada - spiega Paolo Gagliardo - Qooder è diverso da ogni tipo di categoria di veicoli già esistente, rappresenta un nuovo concetto di mobilità che ben si unisce allo spirito e all’impegno dei giovani talenti delle Fiamme Oro.”

Contraddistinto dalla classica livrea del Gruppo Fiamme Oro della Polizia di Stato, Qooder presenta un motore 400 cc da 32,5 hp con doppio contralbero per ridurre le vibrazioni, differenziale integrato, doppiatrazione posteriore e il sistema brevettato HTS Hydraulic Tilting SystemTM, una tecnologia per l’inclinazione simultanea di tutte e 4 le ruote che gli consente di mantenersi perfettamente aderente all’asfalto, garantendo una guida fluida e precisa per affrontare in tutta sicurezza ogni tipo di strada, anche le più dissestate.

“E’ con vero piacere che riceviamo un significativo sostegno al Gruppo Sportivo Fiamme Oro settore motociclismo, che da anni è impegnato nelle competizioni agonistiche e che vanta numerosi primati. I nostri piloti, durante la corrente stagione agonistica, hanno raggiunto traguardi esaltanti: Kiara Fontanesi si è aggiudicata il titolo di Campionessa del Mondo classe WMX per la 6^ volta, Matteo Grattarola ha anch’egli conquistato il titolo mondiale trial TR2 e altri piloti si sono classificati in ottime posizioni. Nel Motocross i nostri piloti Michele Cervellin e Alessandro Lupino, insieme al 9 volte Campione del Mondo Antonio Cairoli, hanno conquistato il 2° posto nel Trofeo delle Nazioni MX, Campionato del Mondo a squadre mentre nell’Enduro Maurizio Micheluz ha conquistato il titolo di Campione Europeo per la 5^ volta consecutiva. Riceviamo i motoveicoli Quadro a seguito di un protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e la società Quadro Vehicles a sostegno dello sport e del motociclismo”. Ha commentato Massimo Bentivegna.