Il Gruppo PSA lancia Free2Move, la nuova piattaforma di servizi di mobilità

In risposta ai grandi cambiamenti in atto nella società e l'emergere di nuove forme di collaborazione di utilizzare i mezzi, il Gruppo PSA lancia la nuova piattaforma Free2Move pensata per facilitare le esigenze di mobilità degli utenti. Offre un accesso centralizzato ai servizi di numerosi operatori di car-sharing attraverso un’unica applicazione, che riunisce così vari tipi di soluzioni di trasporto. In tal modo l’utente può visualizzare su un unico schermo tutti i veicoli disponibili nelle vicinanze, per spostarsi in auto, scooter o bicicletta. Può confrontare prezzi, ubicazione dei veicoli e caratteristiche dei mezzi di trasporto disponibili in car-sharing (marca, numero di posti a bordo, tipo di energia) per un utilizzo immediato o per una prenotazione.

Free2Move disponibile su App Store, Play Store e Windows Phone

L’applicazione smartphone è disponibile in numerose città in Germania, Italia (Torino, Milano, Roma), Austria, Svezia e Regno Unito. In seguito sarà proposta in Francia, Spagna e Paesi Bassi.

È gratuita ed è disponibile su App Store, Play Store e Windows Phone.

Questo lancio concretizza l’ambizione del Gruppo di diventare un grande protagonista dei servizi di mobilità su scala mondiale facendo leva sul suo marchio Free2Move. Secondo le analisi di Frost & Sullivan, il numero di utenti di servizi in car-sharing nel mondo dovrebbe aumentare di 4 volte e mezzo in 10 anni, passando da 8 a 36 milioni di persone tra il 2015 e il 2025.

In quest’occasione, Grégoire Olivier, Direttore dei Servizi di Mobilità di Groupe PSA, ha dichiarato: «L’applicazione Free2Move semplifica l’esperienza di mobilità dei nostri clienti offrendo loro una gamma di soluzioni attraverso una piattaforma intuitiva. Ciò è possibile innanzitutto grazie a tutti i nostri partner protagonisti delle nuove mobilità. Free2Move App offre una reale libertà di movimento con un semplice clic!»