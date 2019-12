Il marchio Ford torna nei camion: nasce F-Trucks Italia

La congiuntura economica non è molto favorevole: il mercato del camion è in calo continuo da luglio. Con il dato di ottobre (-8,8 per cento sullo stesso mese del 2018, con 1.944 unità contro 2.132) il 2019 si avvia a una chiusura negativa. Su questi dati quella di Ford Trucks si preannuncia come un’autentica sfida: nell’ambito dell’offensiva lanciata in Europa dall’anno scorso, il marchio è pronto a ritagliarsi il suo posto sul mercato italiano, giocando la partita accanto al costruttore nazionale Iveco e agli altri sei player dell’arena (DAF, MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Scania, Volvo Trucks) puntando sull’ammiraglia F-Max, camion che l’anno scorso si è aggiudicato il premio “Truck of the Year” alla fiera di settore IAA di Hannover, nonché al Salone russo Comtrans.

A parlare di sfida è stato Haydar Yenigün, Ceo di Ford Otosan, filiale turca della casa americana che produce l’F-Max, che ha voluto esserci in prima persona alla presentazione di F-Trucks Italia, società che importa in Italia il camion Ford. Al suo fianco Ozan Bülent Can, Managing Director Italy Ford Trucks, e i due manager protagonisti della sfida italiana: Giacomo Maurelli e Massimiliano Calcinai, rispettivamente Presidente del Cda e Amministratore delegato di F-Trucks Italia.

Quello di Ford è un ritorno alla grande sul mercato europeo. Nel 1982 con il veicolo pesante Ford Cargo, successore del più grande Ford Transcontinental e, nel 1986, venduto anche sul mercato Usa per sostituire il Ford Serie C, la filiale britannica della Ford vinceva il “Truck of the Year”. A seguito della cessione di Ford Europa a Iveco, dal 1991 Cargo lascia il posto all’Eurocargo e il marchio americano resta “in silenzio” nel mondo del camion fino al 2019, quando riappare sulla scena al Salone tedesco.

In Italia subito si sono rincorse le voci sulle presunte cordate di imprenditori desiderosi di portare l’F-Max sulle nostre strade. In una conferenza stampa a Milano i vertici di Ford Trucks hanno fatto chiarezza. Il capitale di F-Trucks Italia è distribuito in parti paritarie fra tre aziende già operanti nel settore: Gruppo Maurelli, sinonimo di rete di assistenza capillare sui veicoli industriali, con un’accademia di formazione e una propria linea di ricambi; VFM Company, holding che controlla diverse società tra cui V-Rent, azienda di noleggio di veicoli commerciali, con un forte focus sulla raccolta rifiuti, presieduta da Fabio Telese; terzo player la famiglia Storti, proprietaria dell’azienda cremonese Trasporti Pesanti nonché della Vip-One, Concessionaria Volvo Trucks con sedi a Lodi, Modena e Massa Carrara. Presente nella compagine di F-Trucks Italia, con una quota di minoranza, Edoardo Gorlero, Amministratore delegato di V-Rent con una consolidata esperienza nel settore finanziario maturata in Paccar Financial Italia, “braccio finanziario” di DAF.

L’offensiva dell’ammiraglia F-Max parte dunque su basi solide e con obiettivi ambiziosi: raggiungere una presenza capillare sul territorio nazionale per la vendita e l’assistenza. A questo lavoreranno nella prima fase Maurelli e Calcinai, entrambi volti noti al mondo del camion: il primo alla guida di una realtà in costante crescita, che porta oltreconfine l’eccellenza italiana; il secondo apporta in Ford Trucks Italia l’esperienza che lo ha visto operare in diversi costruttori di camion, ultimo dei quali Volvo.