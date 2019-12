Il Monza Eni Circuit è primo autodromo 5g d’Europa

Il circuito di Monza è da oggi il primo autodromo 5G d’Europa. Il Monza Rally Show 2019, in corso di svolgimento in questi giorni nell’impianto brianzolo, ha infatti tenuto a battesimo una serie di dimostrazioni live di come l’avveniristica tecnologia potrà influenzare in futuro la vita di cittadini, aziende e pubblica amministrazione.

TIM,parte da Monza lo sviluppo del 5G in Lombardia - intervista Pietro Benvenuti direttore generale Autodromo Monza

A presentare l’ampia gamma di applicazioni già possibili con il 5G di Tim, è stato il responsabile marketing & digital factory business di Tim, Antonio Cirillo il quale ha spiegato come questa tecnologia impatterà su diversi settori strategici della nostra società. “Dalla mobilità urbana alla sicurezza, dall’e-government alla sanità, dal monitoraggio ambientale ai trasporti fino al turismo e all’entertainment sono molti mondi che saranno rivoluzionati dal 5G, uno scenario nel quale Tim vuole essere protagonista quale leader dell’innovazione digitale del Paese, mettendo a disposizione tecnologia, sicurezza e impegno”. In occasione del Monza Rally Show è stato possibile seguire la prova su pista di un auto da rally Skoda Fabia, guidata da Marco Bonanomi e navigata da Gigi Pirellone, e far vivere le emozioni della pista in modalità immersiva grazie allo streaming live multiview a 360° reso possibile dal 5G. Grazie al servizio Tim 5G live le immagini, raccolte da telecamere lungo la pista, all’interno della vettura e da un drone in volo, sono state trasmesse in alta definizione consentendo alle spettatore di seguire contemporaneamente la competizione da diverse inquadrature, attraverso modalità di ripresa 4k a 360°. La rete in 5G ha permesso, nel passaggio da un video all’altro, un’elevata qualità delle immagini e una bassissima latenza. Grazie al TIM 5G Live, il Rally di Monza è stato trasmesso per la prima volta in diretta nazionale sulla rete 5G, anche nei principali negozi Tim 5G di Roma, Napoli, Palermo e Catania. Grazie alla tecnologia 5G è possibile anche guidare un auto in pista da una postazione di guida remota: la piattaforma di controllo presente sull’auto raccoglie in tempo reale dati e contenuti multimediali dai diversi sensori, telecamere e radar installati sull’auto e li trasmette alla postazione remota avvalendosi dell’estrema affidabilità e sicurezza della rete 5G. Grazie alla 5G Smart Control Room è inoltre possibile la gestione del traffico cittadino, fino all’aggiornamento in tempo reale di tutti i veicoli connessi nella zona d’interesse. “Il Monza Eni Circuit conferma la sua tradizione di polo attrattivo per le innovazioni - ha spiegato il nuovo direttore generale dell’Autodromo Francesco D’Angelo -. Grazie all’arrivo del 5G ora i team potranno avvalersi di servizi che consentiranno loro di ricevere e analizzare i dati delle vetture in pista con velocità e qualità superiore a qualsiasi rete esistente. Si tratta di un rinnovamento necessario per garantire all’impianto un futuro che andrà ben oltre i cento anni di storia che ci apprestiamo a festeggiare”.