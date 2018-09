Il Motor Show cambia e diventa Motor Show Festival

Si spengo i riflettori sul Motor Show di Bologna e cambia per diventa ‘Motor Show Festival – Terra di Motori’, andando in scena per quattro giorni, a Modena, dal 16 al 19 maggio 2019.



Ad annunciarlo il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone, alla conferenza stampa odierna che ha avuto luogo all’Hotel Principe di Savoia di Milano, dove è intervenuta la stampa specializzata, quotidiana e del territorio.

Al fianco di Bruzzone, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini; il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli e Vincenzo Conte di Centro Studi Promotor.



Un cambio di data, di location e format: è la risposta concreta ed energica di Bologna Fiere ai dubbi sul futuro di Motor Show che, ricollocato nel cuore della ‘Terra di motori’, avrà un piano pluriennale che diventa piano di marketing e di sviluppo territoriale e turistico. L’impegno è di BolognaFiere e del Comune di Modena, con l’avvallo della Regione Emilia-Romagna.



Motor Show ha così la chance di diventare emblema di uno dei territori italiani a più alta produttività: la ‘Terra di Motori’ conta più di 9.500 aziende che operano nella filiera automotive; sono oltre 100.000 gli addetti altamente specializzati e l’export di queste aziende vale più di 10 miliardi di euro all’anno.