Il nuovo Land Rover Defender messo alla prova dalla Croce Rossa

Sotto lo sguardo attento degli esperti di guida all-terrain della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) proseguono i test della nuova Land Rover Defender. Il prototipo ha fatto visita alla base principale della IFRC di Dubai, prima del debutto che avverrà durante l'anno.

Gli ingegneri Land Rover hanno dimostrato ai colleghi dell'IFRC la gamma di capacità del veicolo su strada ed in off-road, prima di cedere il volante ai loro esperti che hanno messo alla prova il veicolo nel deserto e sulle dune di sabbia della regione e sulla tortuosa autostrada di Jebel Jais, sperimentandone la maneggevolezza ed il comfort sulle curve che salgono sul monte più alto degli Emirati Arabi Uniti.

Il test a Dubai coincide con il rinnovo della partnership globale con l'IFRC - un rapporto che dura da oltre 65 anni, dal 1954, quando le prime Land Rover entrarono in servizio nella regione come dispensari mobili. Quest'anno ricorre il centenario dell'organizzazione, che celebra "100 anni di speranza". Per i prossimi tre anni Land Rover sosterrà le iniziative di preparazione e risposta alle calamità in Paesi come India, Messico e Australia.

Ilir Causha, Team Lead for Global Fleets and Logistics dell'IFRC, dichiara: "La Croce Rossa aiuta ogni anno milioni di persone in difficoltà, in quasi tutti i Paesi del mondo. Operiamo nei luoghi più inaccessibili della Terra, spesso su terreni molto difficili; per questo le nostre squadre devono poter affrontare qualsiasi situazione. Siamo orgogliosi di essere partner Land Rover dal 1954, e di mettere alla prova la nuova Defender, poiché insieme riusciremo a raggiungere le comunità più vulnerabili del mondo, ovunque esse siano."

Gli esperti della flotta IFRC hanno provato la Defender sulle sabbie sciolte delle dune desertiche, e il veicolo ha superato agevolmente salite ripide, impegnative pendenze trasversali e creste cieche che caratterizzano l'off-road della regione. Successivamente, con temperature di oltre 40 gradi, hanno percorso i famosi tornanti dell'autostrada Jebel Jais, dove hanno potuto apprezzare su strada la maneggevolezza e il comfort della Defender, sfiorando i 2.000 metri di altitudine.

Nick Rogers, Executive Director of Product Engineering di Jaguar Land Rover, aggiunge: "Jaguar Land Rover è fiera di sostenere l'opera dell'IFRC. Dal 1954 i nostri veicoli hanno consentito di raggiungere le comunità più lontane e vulnerabili, aiutandole a diventare più resilienti, e contiamo che la nuova Defender saprà tenere alta questa tradizione. Le dune del Dubai sono il luogo ideale per confermare che questa è la più capace Land Rover mai prodotta. Monta pneumatici che arrivano a 815 mm di diametro, con larga superficie di contatto. Inoltre, l'esclusivo sistema di controllo della trazione monitora il terreno e modifica le regolazioni del veicolo di conseguenza; questa combinazione rende la nuova Defender fantastica sulla sabbia, e altrettantogodibile su strada."

Il test, che ha offerto agli esperti della flotta IFRC l'opportunità di provare la nuova Defender prima del debutto, è la fase più recente del suo programma di sviluppo. Finora i prototipi hanno percorso oltre 1,2 milioni di chilometri di prova, inclusa la settimana in Kenya con l'organizzazione ambientalista Tusk, ed un'apparizione dinamica al Goodwood Festival of Speed.