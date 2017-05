Il Presidente Macron sceglie la DS7 Crossback come auto ufficiale

Emmanuel Macron Presidente della Repubblica francese , per il suo primo viaggio ha scelto DS 7 CROSSBACK, il nuovo modello di DS Automobiles presentato due mesi fa. Questa DS 7 CROSSBACK ‘Presidenziale’ è stata personalizzata con un tetto apribile specifico, per permettere al nuovo Presidente della Repubblica di salutare i francesi sugli Champs-Elysées.

E’ un grande onore per il Marchio che DS 7 CROSSBACK sia stato scelto dal nuovo Presidente della Repubblica per la sua investitura, per percorrere le vie di Parigi qualche mese prima della commercializzazione. Questo momento storico inserisce DS Automobiles, marchio destinato a incarnare il savoir-faire e l’innovazione francese nell’auto, nella tradizione delle auto ufficiali della presidenza francese. Le DS sono infatti vetture emblematiche e storiche, che hanno segnato le epoche e la storia della quinta Repubblica.