Il Sea Drive Concept di Peugeot vince il JANUS della prospettiva

Il Sea Drive Concept, progettato dal PEUGEOT Design Lab per BENETEAU, si è aggiudicato premio assegnato dall’Istituto Francese del Design durante la cerimonia che si è svolta al Quai d’Orsay, a Parigi. La giuria ha apprezzato l’ergonomia e l’estetica raffinata della plancia di comando, ispirata al PEUGEOT i-Cockpit®, nonché la sua tecnologia connessa Ship Control® messa a punto da BENETEAU. Ha anche valutato positivamente la collaborazione tra i designer dell’auto e della nautica per progettare quella che potrebbe essere la plancia di comando del futuro nella nautica.

È il primo premio ottenuto dal Sea Drive Concept. Questa plancia esalta l’ergonomia, l’usabilità e il controllo alla guida dei natanti. Il suo stile è sobrio, il numero dei pulsanti è ridotto all’essenziale. I suoi materiali nobili, dalla nappa con impunture a vista al cromo satinato sui pulsanti, nonché la qualità costruttiva sono frutto del know-how di PEUGEOT.

“Siamo fieri di ricevere il premio JANUS della prospettiva. Celebra la collaborazione fra BENETEAU e PEUGEOT al servizio della nautica da diporto. L’innovazione fa parte del DNA dei due Marchi. Il Sea Drive Concept associa la tecnologia Ship Control® di BENETEAU all’ergonomia del PEUGEOT i-Cockpit®” ha dichiarato Luca Brancaleon, direttore generale di BENETEAU.

L’interfaccia Ship Control® è un computer di bordo che esalta la navigazione e la vita a bordo. La sua connettività permette ai membri dell’equipaggio di accedere alle informazioni dell’imbarcazione: navigazione, regime del motore, controllo del livello delle batterie e dei serbatoi, climatizzazione, illuminazione e Hi-Fi.

Il PEUGEOT i-Cockpit®, segno distintivo dell’identità di PEUGEOT, ha già sedotto più di 5 milioni di Clienti. Il Sea Drive Concept riprende le sue caratteristiche. Il volante compatto facilita le manovre, il touchscreen permette di accedere alle funzionalità della barca mediante l’interfaccia Ship Control ® e i “Toggles Switches” richiamano le funzioni principali. Un tablet amovibile, specifico per il Sea Drive Concept, visualizza le informazioni sulla navigazione nell’asse visivo del pilota.

PEUGEOT Design Lab: una competenza industriale al servizio dei clienti esterni

Il laboratorio di Global Brand Design di PEUGEOT è dedicato all’ideazione di progetti esterni al settore dell’auto. Può contare su più di 200 anni di know-how industriale di PEUGEOT e sulle idee e la competenza dei 12.000 ingegneri di Groupe PSA. In sei anni, il PEUGEOT Design Lab ha lavorato a oltre 60 progetti, come l’elicottero H160 progettato per Airbus o l’identità stilistica di Bombardier. I servizi dello studio vanno dalla creazione di Marchi, alla progettazione e la lavorazione di prodotti, fino alla comunicazione.

Assegnati dall’Istituto Francese del Design, i certificati di eccellenza JANUS premiano le realizzazioni innovative. La giuria, composta da 50 esperti indipendenti, valuta le realizzazioni in base a 5 criteri: Economia, Estetica, Ergonomia, Etica ed Emozione. I premi JANUS esistono da 65 anni.