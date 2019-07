Ilaria Cusinato entra nella scuderia degli Ambassador Kia

Kia Italia scende in vasca ai mondiali di nuoto in Corea per supportare Ilaria Cusinato. Grazie a un accordo siglato tra la nuotatrice di Cittadella e Kia Motors Company Italy, Ilaria Cusinato è entrata a far parte della scuderia degli ambassador locali di Kia Italia. Per annunciare questa collaborazione, di cui Kia Italia va particolarmente orgogliosa, non poteva esserci occasione migliore che la XVIII edizione dei mondiali di nuoto che si stanno svolgendo proprio a Gwangju, in Corea del Sud.

Ilaria sarà impegnata nella sua prima gara sarà domenica 21 luglio per le batterie e semifinali dei 200 misti, ma se tutto dovesse andare come speriamo, tornerà in vasca Lunedì 22 per la finale dei 200 misti. Kia Motors Comany Italy augura tutto il meglio a Ilaria alla vigilia di questa prestigiosa competizione internazionale.

Ilaria Cusinato

Ilaria Cusinato (Cittadella, 5 ottobre 1999) è una nuotatrice della nazionale italiana. Nel 2017 ha vinto una medaglia di bronzo ai Campionati europei di nuoto in vasca corta 2017. Ha partecipato ai Campionati Europei di Nuoto 2018 Glasgow nei 200 e nei 400 misti vincendo due medaglie d' argento.

Il 4 luglio 2019, alla piscina Felice Scandone, vince la medaglia di bronzo nei 400 m misti alle Universiadi di Napoli 2019.