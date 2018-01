Immatricolazioni auto in Italia, “progressione” Citroën del 30%

Nel 2017 il mercato italiano ha fatto registrare 1.970.497 immatricolazioni di nuove autovetture, con un incremento del 7,9% rispetto al 2016. In questo contesto favorevole, da gennaio a dicembre appunto dello scorso anno la progressione di Citroën in Italia, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ha superato il 29,2%.

Le immatricolazioni di autovetture Citroën nel 2017 hanno raggiunto le 78.191 unità, per una quota di mercato pari al 3,97%.Nel ranking nazionale del mercato delle autovetture, Citroën occupa nel nostro Paese l’ottava posizione, guadagnandone tre rispetto allo scorso anno.

Questa buona progressione è stata trainata da Citroën C3, che fin dal lancio ha riscosso un notevole successo. Grazie alle quasi 42.000 immatricolazioni realizzate da gennaio 2017, il mercato italiano rappresenta per la nuova C3 il secondo mercato dopo la Francia. Basti dire che soltanto nel mese di dicembre ha ottenuto vari risultati importanti: è in assoluto la vettura straniera più apprezzata dagli italiani ed è al primo posto del segmento B.

A livello complessivo, da gennaio a dicembre 2017 Citroën C3 è la terza vettura più venduta del segmento B e resta nella top 5 delle berline più vendute in Italia.Ma oltre all’apprezzamento ricevuto da parte del mercato, ha ottenuto un altro importante riconoscimento da parte dei giornalisti italiani di settore, che l’hanno eletta “Auto Europa 2018”.E non è ancora tutto. A questi risultati si aggiunge infatti l’ottima accoglienza sul mercato italiano del nuovo compact Suv C3 Aircross, lanciato in ottobre e che ha già totalizzato oltre 30.000 ordini in Europa, di cui oltre 4.500 in Italia.

Apprezzato per il suo design, la personalizzazione, la versatilità d’uso in città e su strade extraurbane, la sua abitabilità eccezionale e infine per le tecnologie all’avanguardia, ha già ricevuto il premio “Autobest 2018” da una giuria di 31 giornalisti internazionali, che l’hanno eletta “Best buy car of Europe”, il miglior acquisto nel settore automobilistico per l’anno 2018. Inoltre è tra le 7 finaliste del premio Car of the year 2018.

All’interno della gamma vi è poi una crescita omogenea delle vendite dei vari modelli, con Berlingo, C4 Picasso e Grand C4 Picasso e Spacetourer, ciascuno nella top 5 del proprio segmento, sul cumulo dell’anno.

Dall’analisi della struttura del mercato, Citroën in Italia realizza un ottimo risultato nel canale dei privati: sul cumulo dei dodici mesi registra una crescita superiore al 33% rispetto allo stesso periodo del 2016. Tutto ciò in controtendenza rispetto al mercato, che globalmente evidenzia una moderata flessione.

Anche nel mercato dei veicoli commerciali, che nel 2017 in Italia è in leggera flessione, Citroën Italia ha registrato un ottimo risultato, con 14.756 immatricolazioni. Come dire, quasi il 20% in più rispetto al 2016.

“Il bilancio del 2017 è decisamente positivo - conferma Angelo Simone, direttore brand Citroën in Italia - perché abbiamo realizzato una crescita nel mercato delle autovetture quasi del 30% rispetto al 2016, oltre il triplo della crescita del mercato stesso. Anche nel mercato dei veicoli commerciali abbiamo raggiunto ottimi risultati in termini di immatricolazioni. Inoltre abbiamo superato la soglia dei 100 mila contratti, tra vetture e veicoli commerciali”.

“Riconoscimenti evidenti e tangibili - aggiunge - da parte dei clienti, che hanno dimostrato di apprezzare tutta la nostra gamma, in particolare Citroën C3 e C3 Aircross, le ultime novità che hanno portato un rinnovamento e una ventata di freschezza nel panorama automobilistico. Grazie al trend di crescita consolidato nel 2017, affrontiamo con fiducia e ottimismo il nuovo anno appena iniziato, durante il quale ci amplieremo e rinnoveremo ulteriormente la nostra offensiva di prodotto”.