In casa Peugeot va in scena elettrificazione della mobilità

In casa PEUGEOT a Miano si parla sull’evoluzione della mobilità nella direzione dell’elettrificazione, il dibattito è stato condotto dall’apprezzatissimo giornalista e presentatore Nicola PORRO, ha coinvolto diversi personaggi del mondo delle istituzioni, dell’industria e dell’editoria. Sono intervenuti per l’occasione il Mobility Planning Area Director di AMAT (Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio di Milano), la giornalista e presentatrice Greta MAURO, il Direttore Vendite Italia di Enel X, il Direttore del magazine maschile di tendenze e stile GQ Italia ed il Direttore Generale del Brand PEUGEOT in Italia. Il talk di ieri sera ha voluto affrontare le tematiche legate alla mobilità del futuro, amplificate dalle potenzialità della propulsione elettrificata; un confronto aperto sulle opportunità offerte dalla transizione energetica che oggi diventano realtà con l’arrivo di Nuova PEUGEOT e-208, 100% elettrica.

Il giornalista Nicola PORRO ha moderato i differenti interventi, esplorando i risvolti del complesso tema della mobilità sostenibile. Un tema sulla bocca di molti, ma che trova oggi dimostrazione concreta con l’arrivo dei primi prodotti elettrificati sul mercato. Un approccio nuovo al concetto di mobilità, quindi, nel rispetto dell’ambiente ma senza perdere alcunché di quelle esperienze positive che si vivono alla guida di un’automobile.

Nuove tendenze e nuove consapevolezze raccontate anche dall’esperienza di Greta Mauro, apprezzata giornalista e presentatrice televisiva che ha raccontato il suo personale approccio all’argomento, in passato visto con una certa distanza, oggi con maggiore coinvolgimento e serenità. Giovanni AUDIFFREDI, dalla direzione di un giornale di tendenza maschile come GQ Italia, ha raccontato il suo punto di vista e, soprattutto, dei suoi lettori, di fronte ad un cambiamento così importante della mobilità.

Un tema che senza l’apporto delle istituzioni è difficile affrontare nella sua interezza e per questo è stato molto interessante l’intervento di AMAT, rappresentata da Valentino SEVINO che ha dato anche il punto di vista del Comune di Milano nell’affrontare questa nuova fase del tema.

Come spesso accade di fronte ad evoluzioni così importanti, il rischio di fare confusione è dietro l’angolo e per evitare questo è intervenuto il Direttore Generale del Brand PEUGEOT in Italia Salvatore INTERNULLO che ha iniziato il suo intervento facendo chiarezza sul tema della CO 2 e sui veri elementi inquinanti; ha poi proseguito spiegando le sostanziali differenze tecnologiche esistenti in ambito di “elettrificazione”, in particolar modo nella categoria degli ibridi. Mild hybrid, full hybrid o plug-in hybrid non sono infatti la stessa cosa ed è stata fatta chiarezza in tale senso.

Questo nuovo approccio alla mobilità esige nuovi prodotti ma anche nuove infrastrutture che permettano di sfruttarne appieno le potenzialità. Su questo aspetto, Emanuele RANIERI ha saputo trasmettere l’importanza di una rete capillare come quella di un player primario come Enel X, in grado di fornire nuovi servizi al Cliente, servizi specifici per queste nuove propulsioni “elettrificate”. Una scelta ulteriore, quella rappresentata dall’elettrificazione, che il Direttore Brand della Casa del Leone ha spiegato anche in un contesto di maggiore libertà per il Cliente. Libertà di poter scegliere l’alimentazione ideale per i propri spostamenti senza dover scendere a compromessi in fatto di spazio, stile, tecnologia e piacere di guida. Ma anche libertà di non acquistarla, facendo un passo ulteriore dal concetto di proprietà a quella di utilizzo, come fatto da tempo in altri settori dell’economia.

“Dalla città di Milano, afferma INTERNULLO, da dove partono puntualmente le innovazioni nell’ambito della moda, dello stile e delle tendenze del design, abbiamo voluto iniziare a scrivere questa nuova strada nella direzione dell’elettrificazione, un passaggio che siamo pronti a fare assieme ai nostri Clienti cui mettiamo a disposizione, per la prima volta in assoluto, una reale e concreta alternativa alle propulsioni tradizionali. Nuova PEUGEOT e-208 rappresenta solo l’inizio della nostra grande offerta di modelli elettrificati che arriverà già nei primi mesi del prossimo anno”.

Lo sguardo al futuro non poteva ignorare i prossimi interpreti di questa innovativa mobilità, grazie alla presenza di alcuni studenti dell’Università Luigi Bocconi, che stanno lavorando a temi legati alla mobilità del futuro per Groupe PSA. Presenti in sala anche diversi giornalisti del settore automotive e non, per testimoniare la qualità di questo dibattito che PEUGEOT ha fortemente voluto ospitare.

Proseguono quindi i dibattiti nello spazio milanese di CASA PEUGEOT, a pochi giorni dall’evento di inaugurazione della nuova era della mobilità che ha coinvolto tutto il mondo PEUGEOT riunitosi a Milano.

CASA PEUGEOT è stata infatti inaugurata solo la scorsa settimana, nella centralissima Via Palestro a Milano, con una cerimonia che ha ufficialmente dato avvio alle nuove frontiere di una mobilità in grado di offrire la scelta 100% elettrica su un modello a larga diffusione, come la nuova piccola di Casa del Leone. La struttura è stata ideata per incontrare i cittadini, formare gli ospiti sul significato della transizione energetica ed ospitare dibattiti a largo respiro.