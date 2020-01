In Europa FCA chiude il 2019 con una quota del 6%

FCA chiude il 2019 in Europa con le vendite in crescita: infatti in dicembre immatricola oltre 69.400 vetture, il 13,8% in più rispetto allo stesso mese del 2018 per una quota del 5,5%. Sono invece quasi 946.600 le registrazioni in tutto il 2019, chiuso con una quota del 6%.

Nel complessivo annuo è da segnalare il risultato positivo ottenuto da FCA in Germania dove le vendite aumentano del 4,4% per una quota del 3,1%. Il Gruppo ottiene ottimi risultati a dicembre in Spagna (con le vendite in crescita del 23,3% e la quota al 4,3%, in crescita di 0,6 punti percentuali), in Germania (+29,6%) e soprattutto in Francia: +35,6% le registrazioni per una quota al 3,9%, in crescita di 0,2 punti percentuali.

Risultati positivi per numerosi modelli di FCA con crescite nell’anno per Fiat Panda e Jeep Renegade, Cherokee e Wrangler e in dicembre per le Fiat 500, Panda, Tipo, 500X, 500L, Doblò, Qubo e per Alfa Romeo Stelvio.

Le registrazioni del marchio Fiat in dicembre sono quasi 49.300, in crescita del 25,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (valore sensibilmente superiore alla media del mercato), per una quota in crescita di 0,1 punti percentuali, al 3,9%. Complessivamente, nel 2019 il brand immatricola poco meno di 660 mila vetture per una quota del 4,2%.

A dicembre Fiat aumenta le vendite in quasi tutti i major market europei: +2,9% in Italia, +32,1% in Francia, +41,6% in Germania e addirittura +62,2% in Spagna, risultato davvero ottimo in un mercato che cresce del 6,6%.

Da segnalare i significativi risultati ottenuti dai modelli di punta del brand. Le vendite di Fiat Panda nel 2019 (oltre 185.100) aumentano del 9,2% rispetto all’anno precedente, per una quota del 14,4% che la conferma leader di segmento. Alle sue spalle la 500, che con 12.400 registrazioni nel mese migliora le vendite del 20,5%: la vettura aumenta la quota fuori dall’Italia di 0,8 punti percentuali raggiungendo il 15,9% che è la miglior quota di sempre. In dicembre positivi risultati per Tipo (+65,2%) che con il 2,5% di quota (+ 0,2 punti percentuali) stabilisce il nuovo record di quota fuori dall’Italia, 500X (+8%), 500L (+20,2%), Doblò (+295,8%) e Qubo (+147,15%).

Le immatricolazioni Alfa Romeo in crescita a dicembre (oltre 4.100, +1% rispetto a un anno prima) fanno ben sperare per l’inizio del 2020, soprattutto grazie alla Stelvio che nel mese incrementa le vendite del 30%. Complessivamente nell’anno le Alfa Romeo registrate sono quasi 53.900, per una quota allo 0,3%.

Sempre abbondantemente sopra le 167 mila unità le vendite di Jeep nell’anno che – dopo le forti crescite degli anni scorsi – sostanzialmente si conferma ai massimi livelli mai raggiunti in Europa. La quota nel 2019 è dell’1,1%.

In dicembre il brand immatricola oltre 11.600 vetture per una quota dello 0,9%. Sempre nel mese, Jeep aumenta le vendite nel Regno Unito (+0,3%), in Germania (+6,9%), in Francia (+50,7%) e chiude il 2019 in crescita ancora nel Regno Unito (+1,3%) e in Spagna (+8,7%).

A spingere le vendite del brand sono la Renegade – le cui vendite nel 2019 aumentano del 9,9% rispetto al 2018 – il Cherokee (+30,8%) e la Wrangler (+7,9%).

Le vendite di Lancia nel 2019 sono 58.900, in crescita del 20,6% rispetto al 2018 per una quota dello 0,4%, +0,1 punti percentuali in confronto all’anno precedente. Oltre 3.900 le vendite in dicembre, per una quota dello 0,3%.

A dimostrazione del forte apprezzamento della clientela per Ypsilon, il modello si conferma top seller in Italia: è ancora una volta tra le top ten della classifica assoluta (seconda nell’anno) ed è best seller del segmento B.