MOTOR TREND canale 56 , il canale “inarrestabile” del gruppo Discovery Italia dedicato ai motori e alla velocità, presenta il suo primo volto femminile: la giornalista sportiva Irene Saderini, protagonista di “DRIVE MY CRAZY” la serie adrenalinica targata Red Bull Media House dedicata alle due e quattro ruote, in prima tv assoluta da mercoledì 13 novembre alle 22:15.

Raccontare ai telespettatori le emozioni, l’adrenalina e le incredibili sensazioni che si provano in sella a una moto o guidando una macchina da corsa, proprio come i piloti più abili del mondo: tutto questo è possibile grazie a Drive Me Crazy. Che fornirà inoltre una visione tecnica dall’interno delle maggiori competizioni di motori, con il contributo di esperti di ogni settore delle due e quattro ruote.

Irene Saderini (firma de La Repubblica e giornalista televisiva) ha accettato di prendere parte in prima persona a 6 sfide impossibili, come partecipare al Red Bull Epic Rise, la competizione tra motorini truccati per raggiungere la vetta della temutissima “Pic del Truna”, un pendio di 50 metri a Clusone (BG), effettuare un test in Sardegna insieme ai piloti del team Citroën che parteciperanno al Word Rally Championship (WRC); atterrare nel terzo episodio a Riga (Lettonia) per una gara di drifting, disciplina automobilistica basata sull’abilità di controllo di un veicolo in perdita di aderenza dell'asse posteriore, o lanciarsi a tutta velocità in sella a una moto enduro lungo i percorsi accidentati di una gara di Hare Scramble a Erzberg (Austria) durante la quarta puntata. Ancora, un passaggio sui circuiti di Formula Uno con il team Toro Rosso e un test su una monoposto a ruote scoperte durante il Gp di Formula X Italian Series a Cervesina (PV). Infine, l’ultima puntata sarà l’occasione di prendere parte a una gara di Flat Track, competizione che prevede la guida di moto dotate del solo freno posteriore, insieme a Fabio Di Giannantonio e Francesco Cecchini, campione del mondo della disciplina.

Irene Saderini inizia la carriera giornalistica come inviata di guerra per il quotidiano La Repubblica, dove ancora oggi tiene la rubrica Contromano. Da sempre affascinata dal mondo dei motori, ha trasformato la propria passione in professione e nel 2014 la giornalista è approdata in tv per commentare prima il Motomondiale su Sky Italia e poi a Mediaset, dove segue la Superbike e la Formula E, oltre a condurre il programma Drive Up con Dj Ringo e Margherita Granbassi. Oggi Irene è una delle più autorevoli voci femminili dei paddock.

Drive Me Crazy (6 episodi x 30’) è prodotto da Red Bull Media House per Discovery Italia. MOTOR TREND è visibile al Canale 56 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 418 e Tivùsat Canale 56.