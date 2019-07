Jaguar Land Rover & BSF pensano al riciclo della plastica

Si chiama ChemCycling ed il progetto creato dal costruttore britannico che, in collaborazione con BSF, prevede la raccolta dei rifiuti plastici per riciclarli in materiale pregiato potenzialmente impiegabile nei futuri modelli Jaguar Land Rover.

Il materiale derivato dalla plastica riciclata viene testato su prototipi di produzione Jaguar I-PACE elettrica, per assicurarne i severi standard di qualità e sicurezza che contraddistinguono il brand Jaguar Land Rover. Si tratta quindi di un ulteriore passo verso la vision Jaguar Land Rover di un futuro "Destination Zero" .

Si stima che entro il 2050 i rifiuti in plastica supereranno globalmente i 12 milioni di tonnellate. Oggi non tutta questa plastica può essere riciclata nell'industria automobilistica, specialmente in componenti dei veicoli che devono ottemperare a severi standard di sicurezza e qualità. In collaborazione con il colosso della chimica BASF, Jaguar Land Rover partecipa ad un progetto pilota denominato ChemCycling che realizza un upcycle dei rifiuti domestici in plastica, destinati agli inceneritori o alle discariche.

La plastica è trasformata in olio di pirolisi grazie ad un procedimento termochimico. Questo materiale crudo secondario viene poi immesso nella catena di produzione BASF come sostituto delle risorse fossili; in ultimo viene prodotto un materiale di alta qualità che replica le prestazioni e la qualità della plastica "vergine". La cosa davvero interessante è che questo materiale può essere temprato e colorato, diventando perciò una soluzione ideale e sostenibile nella produzione delle plance e delle superfici esterne dei veicoli Jaguar e Land Rover di prossima generazione.

Jaguar Land Rover e BASF stanno attualmente sperimentando il materiale della fase pilota in un sovrastampaggio del supporto frontale di un prototipo I-PACE per verificare che ottemperi ai severi standard di sicurezza del componente originale.

Nell'attesa dei risultati dei test e considerando il progresso necessario per portare il riciclo chimico ad essere pronto per il mercato, l'adozione del nuovo materiale pregiato significherebbe la possibilità per Jaguar Land Rover di usare plastiche riciclate su tutti i suoi modelli senza comprometterne la qualità o la sicurezza.