Jaguar Land Rover Italia, il 2019 anno di consolidamento delle vendite

Pe la Filiale Italiana di jaguar land Rover, il 2019 ha prodotto risultati positivi, soprattutto in considerazione della non facile situazione generale del mercato automotive nel nostro paese, influenzato anche dall’avvio della fase di transizione che porterà il settore verso motori sempre più ecologici.

Con 25.442 unità immatricolate nel 2019, Jaguar Land Rover Italia, seppur con una leggera flessione rispetto al 2018, ha mantenuto la propria posizione nel mercato premium.

Per Land Rover sono state 17.335 le unità vendute. All’interno della gamma, ottimo il risultato di vendita per la nuova Range Rover Evoque, che con 7.221 unità ha fatto registrare un +5.4% rispetto all’anno precedente.

L’Evoque ha ottenuto un ulteriore e significativo successo, posizionandosi in 5ª posizione tra le vetture ibride più vendute in Italia, raggiungendo la 3° posizione nel solo mese di Dicembre.

L’auto è stato il primo SUV compatto di lusso ad essere anticipatamente certificato, secondo i più nuovi e più severi limiti di emissioni di NOx del Real Driving Emission stage 2 (RDE2), ancora prima dell’entrata in vigore della normativa che era prevista per i nuovi modelli, da questo mese di gennaio.

Da registrare per Land Rover anche il positivo risultato ottenuto dalla Range Rover Sport con un +5% rispetto al dato di vendita dello scorso anno.

Jaguar ha chiuso il 2019 con 8.107 auto vendute che rappresenta comunque il secondo miglior risultato di sempre in Italia. A questo più che gratificante traguardo, hanno indubbiamente contribuito le 4.877 unità immatricolate della E-Pace, il SUV compatto Jaguar che ha continuato a riscuotere un grande apprezzamento da parte del pubblico.

Ottimo risultato anche per la 100% elettrica Jaguar I-Pace, che nell’anno si è aggiudicata una storica tripletta ai World Car Awards 2019 vincendo il prestigioso premio di “World Car of the Year, ed anche quelli di World Car Design of the Year e World Green Car 2019.

La Jaguar I-PACE ha quasi triplicato le vendite del 2018 e comunque ha venduto il doppio rispetto a concorrenti nel segmento SUV a trazione full-electric.

“Il mercato italiano, tra i primi 5 a livello mondiale per numero di vendite, continua a testimoniare il proprio apprezzamento per i marchi Jaguar e Land Rover” commenta Daniele Maver, Presidente di Jaguar Land Rover Italia”. “I risultati conseguiti – prosegue il Presidente - rappresentano un importante riconoscimento all’evoluzione ed innovazione continue dei nostri prodotti ed ai valori espressi dai brand Jaguar e Land Rover.

Siamo certi che la nostra strategia globale, i prodotti leader di mercato e l’approccio sempre innovativo verso tecnologia e mobilità, ci permetteranno di continuare a progredire nella nostra mission Destination Zero, attraverso cui desideriamo contribuire a disegnare un futuro della mobilità con zero emissioni, zero incidenti e zero congestioni.