Jeep Adventure, sbarca al MotorVillage Champs-Elysées

Nel cuore di Parigi, la mostra esclusiva dedicata al brand Jeep. Dalla Willys ai modelli di ultima generazioni, tutti esposti al MotorVillage Champs-Elysées. L’evento ospita l’anteprima per il mercato francese della nuova generazione Jeep Wrangler, della nuova Jeep Cherokee e della nuova Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Al via nel cuore di Parigi la nuova esposizione interamente dedicata alla gamma Jeep®. Denominato Jeep Adventure, l’evento racconta la storia e l’evoluzione del leggendario marchio globale di SUV attraverso le recenti novità di prodotto. L’esposizione parigina occuperà tutti e cinque i piani del MotorVillage Champs-Elysées e si concluderà a metà della prossima estate. Si tratta della prima volta che l’intero complesso del MotorVillage è interamente dedicato al marchio Jeep.

Tra le protagoniste dell’esposizione, la nuova Jeep Wrangler, la quarta generazione dell’icona americana, la nuova Jeep Cherokee, l’evoluzione del SUV che ha fatto la storia della categoria e la nuova Jeep Grand Cherokee Trackhawk, il SUV Jeep più potente di sempre. Questi tre modelli vengono esposti al MotorVillage per la prima volta in Francia, e a soli due mesi dal loro debutto europeo in occasione del Salone dell’Automobile di Ginevra.

I visitatori dello showroom parigino situato nella parte finale degli Champs-Elysées potranno inoltre conoscere da vicino l’intera gamma Jeep e scoprire di più sul leggendario brand americano sinonimo di off-road. Il piano terra dell’esposizione è dedicato alle ultime novità della gamma Jeep e propone un allestimento ispirato al mondo del surf e alla partnership del marchio con la World Surf League (WSL).

La nuova Jeep Wrangler nell’allestimento Rubicon a 5 porte, con livrea gialla e configurazione senza porte è esposta in un’ambientazione dedicata al mondo del surf. L’icona Jeep sarà la protagonista assoluta nel Camp Jeep, il raduno annuale per appassionati di off-road che si svolgerà in Austria dal 13 al 15 luglio.

In esposizione al piano terra anche la nuova Cherokee, l’evoluzione del medium SUV Jeep, che debutta per il pubblico parigino prima del suo lancio commerciale negli showroom europei previsto per la seconda metà dell’anno. La nuova Jeep Cherokee, con livrea Crystal Granite, sarà esposta in un’ambientazione business urban che si abbina perfettamente al suo carattere premium.

Di fronte, spicca la nuova Jeep Compass, esposta nell’allestimento Trailhawk, quello più avventuroso della gamma, in un paesaggio di campagna.

Al primo piano la nuova Jeep Compass sarà invece al centro di un’ambientazione urbana che consentirà ai visitatori di apprezzarne appieno il design moderno.

Al primo piano interrato, la Renegade – recentemente rinnovata negli interni e nella dotazione per l’infotainment, è posta in un contesto di montagna che ha ispirato il modello in edizione speciale esclusivo per il mercato francese denominato “Aspen”.

Per i fedelissimi del marchio, il secondo piano sarà dedicato interamente alla Willys, il primo esemplare Jeep nonché il modello che più di ogni altro ha dato il via alla leggendaria storia del brand.

Per sottolineare la recente partnership tra la National Basketball League (LNB) e il marchio Jeep verranno inoltre esposti in un’ambientazione a tema sportivo due esclusivi modelli Jeep ELITE (una Renegade e una Compass), creati in omaggio al campionato di basket maschile d’Oltralpe. Infine, all’interno del tunnel al secondo piano interrato, la nuova Jeep Wrangler Sahara a 3 porte è esposta su un percorso off-road estremo; al suo fianco e tra le luci di una moderna metropoli, la nuova Grand Cherokee Trackhawk – il SUV Jeep più potente di sempre – sfoggia un look imponente, motore V8 da 6,2 litri, 700 CV di potenza a 6000 giri/min e 868 Nm di coppia a 4800 giri/min e specifico impianto frenante Brembo.

L’esposizione Jeep Adventure è stata realizzata per ampliare la popolarità del brand Jeep e della sua gamma di SUV. Durante l’evento saranno al centro della scena anche altri modelli Jeep, tra cui le edizioni speciali in edizione limitata Brooklyn (esclusiva per il mercato francese) e Wrangler JK.