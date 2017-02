Jeep Grand Cherokee ridefinisce gli standard dei SUV premium

Jeep Nuova Grand Cherokee MY17 si rinnova in termini di stile, allestimenti e contenuti. Questo nuovo modello presenta aggiornamenti stilistici sul frontale caratterizzato ora da un look più aggressivo, grazie ad interventi sulla parte inferiore del paraurti anteriore che nello specifico sfoggia nuovi fari fendinebbia e una nuova griglia a sette feritoie.

Jeep Gran Cherokee rinnova tutta la gamma

Tra le novità più importanti vi è il nuovo allestimento Trailhawk che sottolinea ulteriormente le abilità 4x4 dell'ammiraglia Jeep e introduce un inedito look esclusivo. Come per i modelli Trailhawk di Cherokee e Renegade, la Nuova Grand Cherokee Trailhawk esalta le leggendarie capacità 4x4 del marchio Jeep, grazie a configurazioni specifiche per la guida off-road, che si aggiungono all'esclusività, alla qualità costruttiva e ai contenuti tecnologicamente avanzati di Grand Cherokee. Allo stesso tempo, l'allestimento della Nuova Grand Cherokee Summit sottolinea l'esclusività del modello top di gamma Jeep grazie all'introduzione di dotazioni tecnologiche sia nell'abitacolo, sia nell'equipaggiamento di serie della vettura.

Jeep Grand Cherokee sei le versioni disponibili e quattro motorizzazioni

Oggi quindi la gamma della Grand Cherokee MY17 si compone di sei allestimenti - Laredo, Limited, Trailhawk, Overland, Summit e SRT - e quattro motorizzazioni, tutte con cambio automatico a 8 marce: il diesel 3,0 litri V6 a iniezione diretta elettronica Common Rail dotato di tecnologia Multijet II (potenze da 190 CV o 250 CV) e i propulsori benzina V6 Pentastar da 3,6 litri con 286 CV, V8 da 5,7 litri con 352 CV (disponibili solo su Summit) e V8 HEMI da 6,4 litri con 468 CV (esclusivo della SRT).