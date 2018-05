Jeep e Harley-Davidson ancora insieme nel 2018

Nei loro settori, Jeep® e Harley-Davidson® sono probabilmente i due brand più leggendari e iconici che ci siano ed è uno spettacolo vederli insieme ancora.

Jeep® rafforzerà la propria presenza nei tre principali eventi europei targati Harley-Davidson, tra cui le celebrazioni per il 115° anniversario che si terranno a Praga.

In base all’accordo, il marchio Jeep sarà, infatti, Key Partner e Official Sponsor dei più importanti eventi e raduni targati Harley-Davidson che si terranno in Europa, Medio Oriente e Africa.

Sulla scia del successo degli ultimi quattro anni, Jeep aumenterà la propria presenza nei tre eventi europei più importanti di Harley-Davidson: l’Euro Festival di Saint-Tropez (Francia, dal 7 al 10 giugno), il 115° anniversario del marchio a Praga(Repubblica Ceca, dal 5 all’8 luglio) e la European Bike Week™ del Lago di Faak(Austria, dal 4 al 9 settembre).

Ma non finisce qui: Jeep, infatti, parteciperà anche ad altri eventi targati Harley-Davidson tra cui la Africa Bike Week™ (Sud Africa, dal 26 al 29 aprile), il Tuscany Regional Rally (Italia, dal 25 al 27 maggio) e Thunder in the Glens ad Aviemore(Scozia, dal 24 al 27 agosto). Inoltre Jeep esporrà la propria gamma di SUV negli eventi locali che si terranno nella regione EMEA.

Durante questi eventi, i visitatori avranno l’opportunità di conoscere da vicino e di provare i modelli Jeep. Special guest dei principali appuntamenti di Harley-Davidson saranno le principali novità di prodotto che andranno ad ampliare la gamma Jeep per il 2018, compresa la nuova generazione dell’icona Wrangler. Tutti saranno a disposizione dei visitatori per test drive su strada e in off-road. Inoltre, sarà in esposizione e disponibile per test ride in occasione di ciascun evento, l’intera gamma 2018 di motociclette Harley-Davidson, inclusi i nuovi modelli Softail®.

Saranno inoltre disponibili in loco concessionari Jeep per rispondere alle richieste dei clienti, un’area relax, una teleferica per emozionanti discese agganciati a un cavo e un’area espositiva Mopar® dove il pubblico sarà in grado di ammirare le ultime novità introdotte in gamma tra cui la nuova Jeep Wrangler equipaggiata con accessori originali Mopar®, creati per potenziarne il look, la funzionalità e la capacità in fuoristrada. Qui i visitatori riceveranno anche informazioni sui prodotti e servizi Mopar® e sulle infinite possibilità di personalizzazione accessibili ai modelli Jeep.

In ultimo, gli ospiti potranno acquistare merchandising firmato Jeep e Harley-Davidson presso i punti vendita ufficiali in loco, mentre i membri H.O.G. avranno la possibilità di approfittare di una vantaggiosa offerta commerciale limitata sull’acquisto di modelli del leggendario brand di SUV. Presso tutti gli eventi il marchio potrà vantare una forte presenza sui canali digital, social e stampa di Harley-Davidson.

La collaborazione tra i due brand affonda le proprie radici in una serie di valori condivisi: libertà, avventura e passione per la guida “open road” e per tutte le esperienze che questo stile di vita comporta. Entrambi producono veicoli che incarnano la vera essenza della libertà e spirito di avventura e consentono ai propri clienti di esprimere appieno il loro carattere in modo forte e distintivo. I possessori di veicoli dei due brand condividono anche un senso di appartenenza unico che si riflette spesso sui mezzi che guidano, fortemente personalizzati e in grado di raccontare la creatività e la personalità dei loro proprietari.

Per sottolineare ulteriormente come i possessori di veicoli Harley-Davidson e Jeep siano esperti assoluti nel campo della personalizzazione, CUSTOM COUSINS il nuovo contest sviluppato sui canali social di J.O.G e H.O.G vedrà le due community impegnate nel presentare le proprie candidature e nel votare le migliori customizzazioni dell’icona Wrangler. Il contest incoronerà tre esemplari ‘best of the best’ e i loro proprietari avranno la possibilità di partecipare alle celebrazioni del 115° anniversario di Harley-Davidson a Praga e alle attività di expo previste loco. Contestualmente, trai i membri dell’H.O.G che hanno aderito al contest, dieci vincitori si assicureranno il biglietto per l’edizione annuale del Camp Jeep al Red Bull Ring in Austria.