Jeep Partner globale della World Surf League

Jeep accompagna i campioni della World Surf League (WSL) nelle prossime tappe europee dell'avvincente Championship Tour: prima a Landes (Francia), dal 3 al 14 ottobre, in occasione della "Quiksilver Pro France", e poi a Peniche (Portogallo) per la "MEO Rip Curl Pro Portugal" prevista dal 16 al 27 ottobre. Protagonista delle manifestazioni il marchio Jeep, partner degli eventi del Championship Tour della "World Surf League", che in entrambe le location farà scoprire al grande pubblico la propria vicinanza con il surf, oltre a offrire la possibilità ai visitatori di provare l'intera gamma di pluripremiati SUV. Inoltre, il brand ha sponsorizzato anche la tappa del WSL Championship Tour, dal 2 al 16 luglio in Sud Africa, oltre ad essere partner delle qualifiche in programma a Casablanca (Marocco) dal 12 al 17 settembre e a Ericeira (Portogallo) dal 24 al 30 settembre.

In occasione delle prossime competizioni in Francia e Portogallo sarà allestita la "Jeep Lounge" dove i visitatori e gli appassionati di surf potranno richiedere informazioni sulla gamma Jeep, acquistare il merchandising ufficiale Jeep e prenotarsi per un test drive a bordo dei modelli Jeep. A disposizione la Nuova Jeep Wrangler, l'icona Jeep più abile di sempre nella guida off-road, ma anche protagonista assoluta nell'impiego urbano con comfort e handling ai massimi livelli, e la nuova Cherokee, l'evoluzione del SUV più capace della categoria, a proprio agio sia nel contesto urbano che nelle avventure in fuoristrada.

Spazio anche alla Compass, la perfetta combinazione di carattere, design e tecnologia Jeep, e alla Nuova Renegade - il primo SUV Jeep prodotto in uno stabilimento in Italia - che si è rinnovato, con novità estetiche e nuove motorizzazioni, per essere sempre protagonista sia nei contesti metropolitani sia sui percorsi meno battuti - il pubblico potrà provare l'inarrestabile versione Trailhawk.

Presso la "Jeep Lounge" i visitatori potranno inoltre vivere la loro avventura di surf virtuale a 360° grazie ad un contenuto esclusivo prodotto dal marchio Jeep e fruibile attraverso la tecnologia Samsung Gear VR. Indossando uno speciale paio di occhiali, l'utente si ritroverà su una tavola da surf a cavalcare le onde e potrà affrontare virtualmente un vero "tubo d'acqua", proprio come i professionisti che partecipano alle competizioni del giorno. Gli appassionati potranno inoltre cimentarsi anche su due vere tavole da surf che, grazie a un sistema meccanico, "affrontano" le onde per divertenti sfide.

Infine, i surfisti di fama mondiale e ambasciatori del marchio Jeep, Jordy Smith e Malia Manuel, saluteranno gli appassionati durante gli eventi europei e saranno coinvolti in diverse attività organizzate in loco.

Gli eventi europei del prestigioso WSL Championship Tour rappresentano solo una piccola parte delle iniziative previste nella partnership tra il brand Jeep e la World Surf League, l'accordo globale pluriennale rinnovato all'inizio della stagione 2017 che vede il marchio come Global Partner automobilistico ufficiale ed esclusivo del WSL Championship Tour e partner per i diritti di denominazione dei WSL Jeep Leader Tour Rankings nel Championship Tour maschile e femminile.

La partnership rappresenta perfettamente i valori condivisi dal marchio Jeep con gli sport da tavola: autenticità, libertà, passione e avventura, e l'affinità tra la ricerca dell'onda perfetta e il piacere della guida in fuoristrada.