Jeep piglia tutto all 'edizione 2019 degli OFF ROAD Magazine Awards

Jeep ® si aggiudica tre importanti riconoscimenti all’edizione 2019 dei premi assegnati dai lettori di OFF ROAD Magazine, la nota rivista tedesca specializzata in veicoli 4x4 e SUV.

I modelli Jeep hanno infatti conquistato due primi posti fortemente ambiti dai 185 esemplari i in gara, suddivisi in ben 13 diverse categorie, confermando i risultati conquistati nei tre anni precedenti.

L'icona Jeep Wrangler è la regina indiscussa della categoria "Off-Road" di classe A per il sesto anno consecutivo, con il 31,9% dei voti e un buon distacco dal secondo classificato (27,8%).

Jeep Renegade, invece, è stata nominata miglior SUV nella categoria “Sub-compact” di classe C per il quinto anno consecutivo. La Renegade è stata la prima scelta dei lettori di OFF ROAD, con il 18,3% dei voti. Si tratta di un risultato importante, in quanto la Renegade è stata il primo e unico modello Jeep a gareggiare in questa categoria, che domina sin dal lancio commerciale di cinque anni fa. Il suo stile inconfondibilmente Jeep e le capacità 4×4 di riferimento nel proprio segmento sono e continuano ad essere caratteristiche fortemente apprezzate dai lettori di OFF ROAD.

L’ammiraglia Jeep Grand Cherokee ha conquistato il secondo posto come “Off-Road di lusso” nella categoria B, piazzandosi davanti a tutti gli altri brand di importazione nel mercato tedesco.

Inoltre, l’apprezzamento dei lettori per la nuova Jeep Wrangler ha permesso alla leggendaria 4x4 icona del marchio di ottenere un secondo straordinario riconoscimento, ovvero il secondo posto nella categoria “Novità dell’anno” – confermando così il risultato ottenuto già lo scorso anno.

La prima edizione degli OFF ROAD Awards si è svolta nel 1982. Negli anni la rivista ha continuato ad offrire ai propri lettori la possibilità di votare il proprio modello 4x4 preferito. Oltre 38.500 lettori hanno partecipato all'edizione di quest’anno.