Jeep presenta la nuova esclusiva gamma Night Eagle

Dopo la Compass Night Eagle, debuttano le nuove serie speciali Night Eagle su Renegade e Cherokee, completando così una gamma dallo spiccato look sportivo, ricca di contenuti tecnologici e dotata di motorizzazioni efficienti che ne fanno la soluzione ideale per coloro che vogliono distinguersi nella “giungla” metropolitana con personalità e grinta tipici del marchio americano.

Renegade Night Eagle

Presso tutti gli showroom Jeep, gli italiani potranno conoscere da vicino anche la nuova Renegade Night Eagle, la serie speciale che si contraddistingue per inconfondibili elementi di design in Gloss black, quali i cerchi in lega da 18” e le modanature esterne, che ne accentuano la personalità audace e originale. Il tutto è completato dai vetri oscurati. L'aspetto temerario della Renegade "Night Eagle", quindi, esaltano lo stile fortemente connotato del SUV compatto Jeep rendendolo ancora più distintivo nella “giungla” metropolitana. l'esclusiva Renegade "Night Eagle" si caratterizza all'interno per il rivestimento in tessuto premium e per una una ricca dotazione di serie che assicura un ambiente di guida confortevole e, al tempo stesso, tecnologicamente avanzato. Tra i contenuti di maggiore interesse si segnalano il climatizzatore automatico bi-zona, il dispositivo di sicurezza “Low Speed Collision Mitigation” e il sistema UconnectTM 7" con integrazione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto. La Renegade Night Eagle può adottare tre motorizzazioni: il turbodiesel Multijet da 1,6 litri e 120 CV, in abbinamento alla trasmissione manuale a sei marce oppure con trasmissione DDCT a doppia frizione, entrambe in configurazione 4x2; e il nuovo motore a benzina da 1 litro a 3 cilindri da 120 CV di potenza massima e 190 Nm di coppia massima con trasmissione manuale a sei marce e trazione anteriore.

Il listino prezzi della nuova Renegade Night Eagle parte da 25.200 euro.

Cherokee Night Eagle

La nuova serie speciale Jeep Cherokee Night Eagle mette in risalto la personalità audace e la predisposizione alla customizzazione del modello proponendo uno stile unico, grazie ad elementi di design scuri e inserti color nero lucido che sottolineano il look aggressivo e il carattere sportivo del Medium SUV Jeep.

Questi comprendono il badge frontale "Jeep", il badge dedicato "Night Eagle", gli inserti nell' iconica griglia a 7 feritoie, le cornici dei fendinebbia e le finiture della fascia anteriore, le barre sul tetto, i loghi "Jeep" e "4x4" e i cerchi in lega da 18". Un aspetto dalla forte personalità, quindi, che trova il suo corrispettivo all’interno dove spicca una dotazione tecnologica ai vertici della categoria, come dimostra il sistema infotelematico Uconnect® con display touch screen da 8.4", vivavoce Bluetooth® con comandi vocali, radio digitale (DAB), presa USB, ingresso AUX e lettore di schede SD e navigazione satellitare. Inoltre la Cherokee Night Eagle offre specchietto retrovisore elettrico multifunzione, sedili anteriori regolabili elettricamente, tergicristalli con sensore di pioggia, portellone ad azionamento automatico "hands free" e sistema audio Alpine da 506 W con nove altoparlanti e subwoofer.

Con un listino che parte da 48.000 euro, la nuova Cherokee Night Eagle è equipaggiata con il propulsore MultiJet II da 2,2 litri da 195 CV con tecnologia Stop/Start (ESS), cambio automatico a 9 marce e trazione integrale Jeep Active Drive I che assicura capacità off-road da leader nella categoria.

Compass Night Eagle

L'edizione speciale Night Eagle rende ancora più esclusivo il design di Compass, grazie a un aspetto più aggressivo e a una maggiore sportività. Gli esterni sono impreziositi da finiture di colore nero, e l'equipaggiamento offre una dotazione di serie completa. Il look dark, uno dei caratteri distintivi della serie speciale Night Eagle, che ha contraddistinto negli ultimi anni molti modelli Jeep, esalta lo stile distintivo di Compass con finiture ricercate. Il frontale e la griglia di Compass sono di colore Gloss Black, così come le cornici dei fendinebbia e le finiture nei fari alogeni, garantendo un aspetto aggressivo all'anteriore della vettura. La caratteristica modanatura di cristalli (DLO) è di colore nero mentre i badge "Jeep" e "4x4" riprendono il tema "oscurato" che caratterizza gli esterni di questa serie speciale. Il modello Night Eagle è dotato di pneumatici da 18" con cerchi in lega Gloss Black diamantati, che ne potenziano il look. Gli esterni sono completati da un badge Night Eagle dedicato. Contraddistinta da esterni Laser Blue con tettino nero ed interni nella combinazione tessuto/tecno-pelle, la Compass Night Eagle offre una dotazione completa di serie, tra cui spiccano la radio e il navigatore UconnectTM con touchscreen da 8,4" e la telecamera posteriore ParkView con griglia dinamica.

La Compass Night Eagle è disponibile con quattro motorizzazioni: il propulsore a benzina MultiAir2 Turbo da 1,4 litri con Stop/Start, 140 CV di potenza a 5.000 giri/min. e 230 Nm di coppia a 1.750 giri/min., abbinato al cambio manuale a sei marce e alla configurazione 4x2. E tre motori diesel MultiJet II: da 1,6 litri con Stop/Start, 120 CV di potenza, abbinato al cambio manuale a sei marce e alla configurazione 4x2; da 2,0 litri da 140 CV abbinato sia al cambio manuale che a quello automatico a 9 marce e alla configurazione 4x4.

Il listino prezzi della Compass Night Eagle parte da 30.250 euro per la versione equipaggiata con il propulsore a benzina MultiAir2 Turbo da 1,4 litri e 140 CV di potenza.