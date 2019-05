Jeep Wrangler è "4x4 de l’Année 2019"

La nuova della Jeep® Wrangler – la JL – si aggiudica lo scettro di "4x4 dell'anno 2019" da una giuria composta da esperti lettori e redattori della rivista francese specializzata 4x4 Magazine.

La Wrangler è il sesto modello Jeep ad aggiudicarsi l'ambito riconoscimento di "4x4 dell'anno" da quando si è svolta la prima edizione del premio 34 anni fa.

Ogni anno dal 1985, i lettori e gli esperti di 4x4 Magazine – una delle pubblicazioni specializzate più importanti nel settore dei fuoristrada in Francia – mette alla prova un vasto numero di veicoli a quattro ruote motrici dai costruttori di tutto il mondo. Oltre ad assegnare un punteggio ai diversi modelli in base alle caratteristiche di guida su strada, la giuria li sottopone ad un impegnativo esame di valutazione in fuoristrada prima di esprimere il verdetto e coronare la 4x4 dell'Anno.

In passato, altri modelli del marchio Jeep hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento: la Jeep Cherokee XJ (1986), la Jeep Cherokee XJ con motore benzina da 4.0 litri (1989), la Jeep Grand Cherokee ZJ (1994), la Jeep Wrangler JK (2008) e la Jeep Renegade (2015).

Il premio riconosce l'importante lavoro svolto dagli ingegneri Jeep nel garantire alla nuova Wrangler la sua leggendaria ed ineguagliabile capacità off-road nel rispetto delle normative, e soprattutto, delle aspettative dei clienti in termini di mobilità. Più moderna, più comoda, meglio equipaggiata e sempre iconica, la Wrangler rimane il punto di riferimento in termini di capacità all-terrain.

Introdotta a partire dallo scorso autunno nei principali mercati europei, la nuova Jeep Wrangler è la regina indiscussa del fuoristrada e al tempo stesso protagonista assoluta da utilizzare tutti i giorni in città grazie a eccellenti livelli di comfort, allo stile autenticamente Wrangler e alla dotazione tecnologica con soluzioni avanzate. Il risultato finale è la Wrangler più abile di sempre nella guida off-road grazie a una dotazione impareggiabile che, a seconda degli allestimenti, prevede: due avanzati sistemi di trazione (Command-Trac e Rock-Trac), bloccaggi elettrici dei differenziali Tru-Lock, pneumatici BF Goodrich Mud Terrain da 32”, eccellenti angoli di attacco, di dosso e di uscita, speciali protezioni sottoscocca e rock rails per la guida su terreni estremi e barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettronico. Inoltre, la gamma di motorizzazioni della nuova Wrangler è stata aggiornata con l'introduzione di due importanti novità - un motore turbo diesel da 2,2 litri e un turbo benzina da 2,0 litri. Entrambe le nuove motorizzazioni sono abbinate al cambio automatico a otto marce, novità assoluta per la gamma Wrangler, che garantisce un comportamento reattivo, con un’erogazione della potenza lineare e consumi di carburante ridotti sia nei spostamenti quotidiani su strada che sui percorsi off-road più estremi.

Quello di 4x4 Magazine è l'ennesimo riconoscimento che si aggiunge al lungo elenco di premi internazionali ricevuti dalla nuova generazione dell'icona Jeep Wrangler. In Europa, nei primi quattro mesi di quest'anno, si è già aggiudicata il premio speciale "Off-Road Award" nell'ambito del "4x4 of the Year" della rivista inglese 4x4 Magazine, il riconoscimento "Legend Car" dei "Best of Moto 2018 Awards" assegnati dal portale polacco specializzato www.moto.pl, il titolo di "2018 Automotive Première" negli "Auto Leader 2018 Awards", l'evento organizzato dalle autorevoli testate Motor e Auto Moto, il riconoscimento "Auto ideale per un lungo viaggio in due" assegnatole dai redattori del portale polacco Wirtualna Polska e il premio di miglior novità dell’anno nella categoria Premium crossover e SUV dei Grand Prix awards della rivista russa Za Rulyom.