Joel Eriksson si unisce al DS Vergin Racing

Joel Eriksson, vice campione d’Europa di Formula 3, si unisce al team DS Virgin Racing per i test di Formula E riservati agli esordienti.

I rookie test di Formula E, che si svolgeranno all’indomani dell’ePrix di Marrakech il 14 gennaio 2018, vedranno Joel Eriksson (19 anni) per la prima volta al volante della DSV-03. Lo svedese, secondo nel Campionato europeo di F3 2017 con sette vittorie e quattordici podi all’attivo, è al 27° posto della Top 50 dei piloti della stagione 2017 nella classifica stilata dalla rivista specializzata Autosport.

Joel Eriksson: «La Formula E ha un vivaio di piloti di talento e sono felice dell’opportunità che mi viene data di avvicinarmi a questo nuovo genere di gare. DS Virgin Racing ha dimostrato di saper vincere e sono impaziente di sedermi al volante della DSV-03. »

Il secondo pilota di queste prove, riservate agli esordienti, sarà annunciato a breve.

Alex Tai, Team Principal: «Siamo felici di poter contare su Joel per questi test riservati agli esordienti. DS Virgin Racing è da sempre impegnato nella scoperta di nuovi talenti e Joel è uno dei piloti più promettenti del momento. Siamo impazienti di vedere le sue prestazioni al volante della nostra monoposto, che ha già vinto in questa stagione.»

Xavier Mestelan Pinon, Direttore di DS Performance: «Nei test sul simulatore dei nostri laboratori DS Performance, Joel ci ha sorpreso per la sua capacità lavorativa e per la l’abilità nel trovare il ritmo giusto. Attendiamo con ansia il suo ingresso sul circuito di Marrakech, in cui potrà dimostrare il suo potenziale nella Formula E.»

La terza gara della stagione 2017/2018 del Campionato di Formula E è in programma il 13 gennaio 2018 sul Circuito Internazionale Moulay El Hassan di Marrakech. Sam Bird occupa attualmente il primo posto della classifica piloti, con DS Virgin Racing a soli tre punti dai leader del campionato Team.