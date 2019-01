Kia, al CES 2019 presenta la guida emozionale

Al prossimo Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, kia Motors presenterà in anteprima mondiale una serie di rivoluzionarie tecnologie sviluppate per l'era della guida post-autonoma.

Per l’occasione, la mostra interattiva dal titolo "Space of Emotive Driving" guarda a un futuro in cui la guida autonoma è già realtà e dove la priorità della mobilità diventa il miglioramento dell'esperienza umana. Il punto centrale di questo concetto è espresso dall’innovativa tecnologia Real-time Emotion Adaptive Driving (R.E.A.D.), un’anteprima mondiale sviluppata da Kia in collaborazione con il Massachusetts Institute of Technology (MIT) e il gruppo Media Lab's Affective Computing.

Con R.E.A.D è possibile ottimizzare e personalizzare l’abitacolo del veicolo attraverso l’analisi in tempo reale dello stato emotivo del guidatore, grazie a un’inedita tecnologia di riconoscimento del segnale biologico basata sull'Intelligenza artificiale. L’innovativo sistema è in grado di monitorare lo stato emotivo delle persone e in funzione dei risultati emersi dall’analisi adatta l'ambiente interno, potenzialmente agendo sulla percezione dei sensi dei passeggeri nell’abitacolo, creando così un'esperienza di guida più gioiosa e rilassata.

"R.E.A.D è un sistema pensato per la mobilità futura che mira a creare una maggiore interazione fra auto e persone all’interno dell’abitacolo. - ha spiegato Albert Biermann, President and Head of Research & Development Division Kia Motors – Grazie a R.E.A.D. sfruttando nuove tecnologie di controllo del veicolo e grazie a un’Intelligenza artificiale capace di riconoscere l’emotività, sarà possibile ottenere una comunicazione continua tra passeggeri e veicolo attraverso il linguaggio non espresso delle emozioni, creando uno spazio che dialoga costantemente e in tempo reale con i sensi umani ".

Al CES di Las Vegas Kia presenterà anche molte altre tecnologie avanzate dedicate alla mobilità e incentrate sul concetto di "guida emozionale"; ulteriori dettagli saranno svelati direttamente allo stand, dove per dare ai visitatori l’opportunità di conoscere in modo più approfondito tutte le nuove tecnologie esposte sarà disponibile un 'Docent Tours' di 15 minuti a intervalli regolari per tutta la durata del CES 2019.