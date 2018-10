Kia automotive main partner del Monza Calcio

Dopo l’impegno triennale di Kia Motors nel ruolo di Official Partner della UEFA Europa League, in collaborazione con la Rete il brand Kia rinnova il suo impegno locale nel mondo del pallone come main partner del Monza Calcio, storico team lombardo nato nel 1912 e fra le squadre più promettenti. “La sponsorship del Monza Calcio è la conferma di come l'abbinamento, anche a livello locale, fra Kia e il calcio sia di fondamentale importanza per lo sviluppo del brand sul territorio lombardo, inoltre ci accomuna anche il progetto ambizioso di crescita nel medio periodo nei rispettivi campi”, ha commentato Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & PR Director di Kia Motors.

Dopo la presenza come Official Partner di UEFA Europa League, il ruolo di automotive sponsor del Monza Calcio offrirà la possibilità a Kia ed alla sua rete lombarda di beneficiare di tutte le attività del Monza calcio relative a iniziative di comunicazione e marketing sia sui canali digital che in field.