Kia CEED ? Una #BELLAMOSSA. Ve lo dice Alex Del Piero e Diletta Leotta

La filiale italiana di Kia Motors Company lancia #BELLAMOSSA, la campagna ideata per nuova CEED. La fase teaser, sui canali social e digital è già partita e vede protagonisti, accanto alla nuova CEED Hatchback e Sportwagon, gli Ambassador Alessandro Del Piero e Diletta Leotta.

Il campione del mondo, insieme alla presentatrice e influencer, entrambi Kia Ambassador, saranno protagonisti della campagna #BELLAMOSSA sui canali digital e social. Alessandro Del Piero e Diletta Leotta, attraverso divertenti video-gag trasformeranno “cattive mosse” in “belle mosse”. Come ci riusciranno? Grazie all’aiuto della tecnologia offerta da Nuova Kia CEED.

Attraverso brevi e coinvolgenti video virali, con toni freschi e ironici, saranno proprio i due Ambassador a raccontare nuova CEED e le sue caratteristiche tecnologiche in maniera innovativa. E lo faranno sfruttando alcuni dei sistemi di sicurezza attiva offerti su Kia CEED, come Lane Following Assist (guida autonoma di secondo livello) e Blind Collision Warning (che segnala veicoli in arrivo durante la retro marcia). O ancora, attraverso la connettività mirroring di Apple CarPlay o Android Auto. Elementi che accanto all’alta qualità, all’unicità della garanzia di 7 anni/150.000 km e al carattere innovativo nel segmento C diventano i contenuti narrativi di #BELLAMOSSA.

“La nuova Ceed porta una ventata di novità nel segmento delle vetture compatte e si rivolge ad un pubblico sportivo che spende molto tempo sui social, dichiara Giuseppe Mazzara Marketing Communication & PR Director. Per questo motivo, Alessandro e Diletta sono gli ambasciatori perfetti per questa campagna che vuole anche sensibilizzare in modo innovativo la “guida responsabile” in auto”.

Conclusa la fase teaser, anche per tutto il periodo di lancio Alessandro del Piero e Diletta Leotta accompagneranno Nuova Kia CEED sui canali digital, con l’obiettivo di tenere alto il livello di engagement e non perdere l’effetto di “viralizzazione”. Inoltre, Del Piero firmerà lo spot TV ricordando che la Nuova Kia CEED è l’unica garantita 7 anni.