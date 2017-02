Kia Niro Hybrid tre nuovi allestimenti per il crossover coreano

KIA Niro Hybrid da subito a centrato l’obiettivo conquistando una clientela attenta al progresso e all'ambiente, senza dimenticare il design e la semplicità d’uso.Merito di una formula unica, quella di Kia Niro, nella quale si concentrano i valori delle tecnologie più avanzate, uno stile unico ed entusiasmante e i contenuti pratici di un crossover compatto.

Kia Niro presenta tre nuove versioni: Urban, Style ed Energy

Kia in risposta al successo che ha coinvolto una clientela ampia e diversificata, Niro si fa in tre e propone alle diverse fasce di acquirenti la formula perfetta per le loro esigenze.La nuova gamma si articola sulle versioni Urban, Style ed Energy, ciascuna delle quali rappresenta un'offerta mirata e completa, con dotazioni tarate sui diversi "stili di utilizzo" senza necessità di troppi optional.La versione d’ingresso Urban vanta un equipaggiamento completo che comprende, fra l'altro, luci a LED, cruise control e controllo della marcia in corsia, climatizzatore automatico e Bluetooth ad attivazione vocale.La versione Style, cuore della gamma Niro, corrisponde alla ricca versione di lancio, mentre al top si aggiunge l'allestimento Energy con tutti i contenuti di un'autentica ammiraglia, come AEB, Smart Cruise Control, Kia Navigation System da 8”, sistema audio JBL, sedili in pelle e fari allo xeno.

Kia Niro prezzo concorrenziale da 21.900 euro

La nuova gamma consente alla innovativa Niro di entrare in modo ancora più incisivo in un mercato in crescita, particolarmente interessante per un marchio come Kia che coltiva da sempre la cultura dell'innovazione e dello stile.Il tutto grazie anche ad un prezzo d’attacco che, in caso di rottamazione/permuta, potrà in fase di lancio scendere fino a 21.900 euro.

kia Niro dl design inconfondibile e tecnologie avanzate