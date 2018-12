Kia presenta la Niro-E 100% elettrica

Disponibile sul mercato a partire dal 2019 l’e-Niro di produzione KIA si propone come un crossover divertente da guidare, accattivante nel look e soprattutto a zero emissioni. Disegnato nei quartier generali della California e di Namyang in Corea, si differenzia dalle versioni Niro Hybrid e Niro Plug-in per una serie di elementi esclusivi.

In particolare gli esterni si basano sul concept di “pulito e ad alta tecnologia”, che mescola l’attenzione all’aerodinamica, basti pensare al bumper frontale riadattato, a tratti futuristici. Completamente rivista rispetto al modello precedente, che già aveva riscosso parecchio successo essendo il secondo veicolo “verde” più venduto al mondo, il sistema di illuminazione diurno a LED color blu, per migliorare la visibilità in marcia. La stessa soluzione è stata utilizzata sia per i fari anteriori, sia per quelli posteriori.

Tra le altre caratteristiche esterne, cerchi in alluminio da 17 pollici e un sistema rigenerativo della frenata. Per quanto concerne i colori, gli utenti ne avranno a diposizione ben dieci.

Sulla scia degli esterni, anche gli interni sono stati ammodernati e arricchiti con chicche tecnologiche.Su tutte emerge la consolle con pannello ergonomico fra le poltrone priva di leva del cambio, sostituita invece da una rotella per selezionare la marcia avanti, la retro, la folle o la posizione di parcheggio. In questa zona si trova anche la levetta del freno a mano elettronico.

Sul pannello presenti anche i bottoni per attivare il freno per il parcheggio, il climatizzatore per i sedili, la modalità di marcia, i sensori per il parcheggio e la funzione ”Auto Hold”.

Sul cruscotto, in linea con i fari, il colore dell’illuminazione scelto è il blu. Sul fronte materiale dei sedili, vi sono più scelte: tessuto, simil pelle e pelle vera. I colori variano dal nero al grigio scuro.

La modalità di illuminazione della consolle centrale propone invece più varianti: in bianco, in grigio, in bronzo, in rosso, in verde e in blu. Lo schermo a 7 pollici dotato di riconoscimento facciale è posizionato al centro del “dashboard” e offre informazioni utili per il guidatore, come il punto di ricarica più vicino, piuttosto che il livello di carica rimanente.

Passando poi al powertrain, è chiaro che l’e-Niro sia stato pensato per coprire le ampie distanze. Il pacco batteria conta 64 kW e affiancato ad un motore da 150 kW. La coppia prodotta è pari a 395 Nm. Il passaggio da 0-100 km/h avviene in 7,8 secondi.

In versione standard la batteria è da 39,2 kW, combinata ad un motore da 100 Kw e una coppia da 395 Nm. L’accelerazione fino a 100 km/ h avviene in 9,8 secondi.

Grazie al sistema rigenerativo della frenata si riesce a conservare energia e a ricaricare la batteria in frenata o in fase di marcia blanda, mentre le tecnologie di navigazione come lo Smart Cruise Control System permettono di gestire al meglio la rigenerazione a seconda delle condizioni della strada e di evitare potenziali incidenti.

Tornando al parcheggio, questo può essere effettuato in due modalità. Tramite l’Electric arking Brake posizionato al centro della consolle, oppure manualmente una volta che il veicolo è fermo.

Interessante è anche Electronic Stability Control (ESC), un servosterzo elettrico che aiuta il guidatore a mantenere il controllo della macchina e la possibilità di passare attraverso diverse modalità di guida: Eco, Eco+, Normale e Sport.