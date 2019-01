Kia PROCEED shooting brake, l'alternativa alle tradizionali station wagon

La nuova Kia Proceed, la prima shooting brake targata Kia e destinata ad arricchire la famiglia Ceed, unisce un design straordinario con lo spazio e la versatilità di una wagon. Il tutto racchiuso nel corpo elegante di una coupé a cinque porte. Presentata al pubblico in occasione del “Mondial de l’Auto” 2018 di Parigi, la vettura sarà in vendita nei concessionari a partire da febbraio.

Familiare, ma con un tocco di sportività e innovazione tipico del DNA Kia, questa shooting brake rappresenta un'alternativa attraente alle tradizionali Sportwagon, conservando nelle sue equilibrate proporzioni ingombri compatti che lasciano intuire la grande agilità.

Più bassa e più lunga sia della versione a cinque porte, sia della Sportswagon, con le sue inedite proporzioni sottolinea lo stile da coupé, combinando una sorprendente presenza visiva con grande versatilità. Un mix di elementi che gli conferisce una silhouette unica, fortemente distintiva e diversa da qualsiasi altra proposta nel segmento. Il merito di un risultato stilistico così unico va al Centro di design europeo di Kia a Francoforte, guidato da Gregory Guillaume, European Head of Design, e da Peter Schreyer, President of Design and Chief Design Officer.

All'interno ripropone la stessa cura nell’ergonomia e nei materiali comune alla gamma. Nella plancia prevale l’andamento orizzontale, con il cruscotto rivolto verso il guidatore suddiviso in una zona superiore, dominata dal sistema di infotainment “floating” touchscreen da 8 pollici al centro e da una zona inferiore, dove si concentrano i controlli del sistema audio e della climatizzazione. I materiali offrono larghe superfici soft-touch per un ambiente raffinato e confortevole e le finiture cromate aggiungono eleganza.

La Proceed si differenzia dagli altri modelli della famiglia con una serie di modifiche progettate per rendere l’abitacolo più sportivo. In particolare, il cielo normalmente grigio qui è sostituito con un rivestimento in tessuto nero che crea un effetto più avvolgente per i passeggeri, mentre i pannelli porta si arricchiscono di nuove finiture metalliche. Il volante ha una forma a “D” di intonazione più sportiva. Per i modelli equipaggiati con cambio DCT a doppia frizione il volante è completato da nuovi paddles in lega metallica.

La capacità di carico è superiore a quella di molte wagon compatte del segmento C, a volte anche rispetto a modelli delle classi superiori. Con una capacità di 594 litri (VDA), il vano offre il 50% in più di spazio rispetto alla versione a cinque porte. Inoltre, grazie all’assenza di “scalini” d’accesso e alla soglia più bassa da terra, le operazioni di carico e scarico risultano facilitate. La tecnologia gioca anche un ruolo nel migliorare sia il divertimento di guida sia la sicurezza, con l’Electronic Stability Control (ESC) e il Vehicle Stability Management (VSM) offerti di serie. Di serie anche il sistema Torque Vectoring by Braking per la gestione selettiva della frenata e il controllo del sottosterzo in curva. In questo modo la tecnologia rende l’auto più piacevole e divertente da guidare su tutti i tipi di percorso.

La Proceed è equipaggiabile con un'ampia offerta di motorizzazioni, per soddisfare le aspettative dei clienti europei, che più di altri apprezzano la velocità, l’accelerazione e la generosa coppia offerta dei motori turbo.

La GT Line è disponibile con tre motorizzazioni. La più potente è il nuovo “Kappa” 4 cilindri T-GDi da 1,4 litri e 140 CV (242 Nm). In questo caso l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,1 secondi (con la trasmissione manuale a 6 rapporti), con emissioni di CO2 da 130 g/km (ciclo combinato WLTP e ruote da 17 pollici). Per i modelli equipaggiati con il 4 cilindri T-GDi e dotati della trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti opzionale l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,4 secondi, con emissioni da 125 g/km (ciclo "combinato" WLTP e ruote da 17 pollici).

Come diesel è invece disponibile il nuovo common rail a iniezione diretta CRDi da 1.6 litri, un diesel progettato per rispondere ai più severi limiti sulle emissioni Euro 6d TEMP, il motore diesel più virtuoso mai costruito da Kia, con le minori emissioni di anidride carbonica, particolato e NOx. La filosofia Kia che sta alla base della progettazione del gruppo propulsore Smartstream mira a migliorare l'efficienza e le prestazioni, contenendo le emissioni. Si tratta infatti di un motore sviluppato con una struttura e un design ottimizzati grazie a componenti compatti e leggeri.

Il diesel 1.6 CRDi, disponibile unicamente nella versione da 136 CV, è accreditato di una coppia di 280 Nm nella versione con cambio manuale a 6 marce o di 320 Nm nel caso del cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti. Nella versione equipaggiata con la trasmissione manuale la coppia disponibile è pari a 280 Nm, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 10,4 secondi ed emissioni di 104 g/km nel ciclo combinato WLTP (con ruote da 17 pollici). Per le versioni equipaggiate con la trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti (opzionale), il motore 1.6 CRDi dispone di 320 Nm di coppia, consentendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,1 secondi; in questo caso le emissioni sono pari a 109 g/km (ciclo combinato WLTP e ruote da 17 pollici).

Al vertice della gamma, l’1.6 T-GDi da 204 CV e 265 Nm. Questa versione è disponibile per la prima volta con il cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti con paddle al volante. Equipaggiata con la trasmissione manuale a 6 marce, la Proceed accelera da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi, raggiungendo una velocità massima di 230 km/h; nelle versioni dotate di trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti, l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,5 secondi, con una velocità massima di 225 km/h. Le emissioni della versione GT sono pari a 155 g/km di CO2 nel caso della versione equipaggiata con cambio manuale e di 142 g/km per quella con trasmissione a doppia frizione.

Per poter entrare nel mondo audace di PROCEED non si dovrà attendere il debutto commerciale di febbraio 2019. Grazie alla creazione di una piattaforma web dedicata e ad un sofisticato piano di comunicazione social, già da lunedì 21 gennaio si potrà diventare memebri della Bold Society, il club esclusivo dedicato a tutti coloro che non temono di osare. Ma non è tutto: per i memebri della Bold Society, Kia Motors Italy sta elaborando e riserverà un’offerta finanziaria innovativa e audace in vero stile PROCEED, con una formula di long test drive che permetterà di far provare la vettura al cliente per sei mesi trascorsi i quali, potrà decidere se continuare a guidarla iniziando a sostenere il pagamento delle rate mensili o restituirla al concessionario