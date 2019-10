KIA, record di vendite in Europa

Kia Motors segna un altro record di vendite in Europa: secondo gli ultimi dati forniti dall'ACEA, l’Associazione Costruttori Europei Automobili, sono state 120.846 le unità vendute nel terzo trimestre del 2019. I volumi di vendita europei di Kia, a fine settembre, sono cresciuti dello 0,9% su base annua a quota 389.151 unità, mentre la quota di mercato è passata dal 3,1 al 3,2% nell’analogo periodo.

“La nostra strategia, grazie al lancio di nuovi modelli e di una gamma di propulsori sempre più elettrificati sta dando i suoi frutti – ha spiegato Emilio Herrera, Chief Operating Officer Kia Motors Europe - La nuova gamma Ceed, in particolare, sta riscuotendo un grande successo, anche grazie al debutto di XCeed e ProCeed a inizio anno. A incrementare le vendite Kia in Europa anche la nostra gamma di modelli elettrici e ibridi, una crescita favorita dalla percezione positiva che i clienti hanno di questi modelli, capaci di offrire bassi costi di gestione a fronte di contenuti fortemente innovativi", ha concluso Herrera.

Il ruolo strategico della gamma Ceed

Già in vendita nelle versioni hatchback 5 porte e Sportswagon dalla seconda metà del 2018, la terza generazione della gamma Ceed si è arricchita recentemente grazie al nuovo crossover compatto Kia XCeed e alla shooting brake ProCeed a inizio 2019 Le vendite della gamma Ceed sono così aumentate del 38,7% su base annua, con 81.912 unità vendute nel corso del 2019.

Oltre all’attuale gamma Ceed disponibile in Europa, composta da quattro modelli, Kia ha recentemente annunciato il lancio di nuove varianti ibride plug-in di XCeed e Ceed Sportswagon, disponibili dall'inizio del 2020.

In crescita del 21% le vendite di ibride ed elettriche

La gamma di modelli elettrificati Kia ha visto una domanda crescente nel corso dei primi 9 mesi dell’anno. Nel dettaglio, le vendite di modelli ibridi, ibridi plug-in ed elettrici del marchio sono cresciute da 42.676 a 51.880 unità (+21,6%), performance raggiunte grazie alla nuova e-Soul, oltre a Optima Plug-in Hybrid (berlina e Sportswagon) e alla gamma Kia Niro.

Le vendite di Niro, in particolare, sono cresciute del 31,7% a quota 44.949 unità, sostenute dall’introduzione dei nuovi Niro Hybrid e Plug-in Hybrid e dalla versione completamente elettrica e-Niro all'inizio del 2019. Kia ha anche annunciato l’introduzione di nuovi propulsori elettrificati su modelli esistenti e futuri nei prossimi mesi.

I crossover Kia si confermano in vetta alle richieste

Il terzo trimestre dell’anno ha confermato anche la crescente popolarità della gamma dei crossover Kia in Europa. Nel complesso, le vendite di Stonic (51.143 unità), Sportage (93.394), Niro (44.949) e Soul (3.776, inclusi i modelli in uscita) - così come del nuovo XCeed, in vendita da settembre (2.473 unità) - sono cresciute del 3% a 195.735 unità.

In crescita anche le vendite della compatta Picanto, il terzo best-seller Kia dietro Sportage e Ceed; in seguito al lancio delle nuove varianti GT-Line e X-Line nel 2018, Picanto da inizio anno è cresciuta del 3,5% con 59.278 unità.