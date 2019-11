KIA svela la nuova K5

Sportiva e moderna. La nuova KIA K5 presenta alcune caratteristiche interessanti a partire dalla zona anteriore. Il “naso di tigre” ha subito un’evoluzione ed è diventato più ampio, con un disegno tridimensionale che accorpa la griglia e la luci frontali in maniera più organica. La texture ricorda la pelle di squalo così da conferirle maggiore aggressività.

I bumper sono stati abbassati in modo da enfatizzare le morbide linee frontali. La carrozzeria si distingue per fiancate segnate da un tratto che percorre tutto il corpo della K5, mentre un tocco di cromatura conferisce carattere ai finestrini privi di telaio.

Rispetto al modello precedente la nuova KIA è più lunga di 50 mm per un totale di 4,905 mm, e più larga di 25 mm per complessivi 1,860 mm. Anche il passo è stato aumentato così da rendere il veicolo più stabile. All’opposto l’altezza è diminuita per renderla più sportiva.

Riviste pure le luci posteriori sempre nell’ottica di un design più grintoso e i profili cromati attorno al tettuccio e il lunotto

Per quanto riguarda i cerchi, sono a disposizione quattro versioni, da 19, 18,17 e 16 pollici, con una colorazione che va dal nero laccato, al grigio scuro, fino al grigio chiaro.

La K5 di nuova generazione sarà in vendita sul mercato della Corea a partire da dicembre.