Kia svela la XCeed crossover, l'alternativa ai SUV tradizionali

Kia pubblica la prima immagine del nuovo crossover XCeed, Elegante, con un design espressivo e moderno, il nuovo crossover utility vehicle (CUV) Kia è l'alternativa sportiva ai classici SUV di maggiori dimensioni.

Il design di XCeed, ispirato alla commistione di dinamismo ed eleganza tipica dei coupé, nasce presso l’European design centre di Francoforte sotto la direzione di Gregory Guillaume, Vice President of Design Kia Motors Europe. Punto di forza di XCeed è il mix tra l’altezza da terra tipica dei SUV più convenzionali, coniugato però a un approccio alla guida da vettura sportiva: con questo espediente non si perde l’emozionalità di una guida coinvolgente senza rinunciare ai benefici in termini di visibilità di una seduta più rialzata da terra.

Più emozionale e sportivo nelle dimensioni e nel design rispetto ai suoi rivali dalle dimensioni esterne più imponenti, nuovo Kia XCeed offre analoghi livelli di spazio interno e di capacità di carico rispetto ai SUV più venduti d'Europa.

"Il design sportivo e il comportamento stradale particolarmente dinamico di Kia XCeed lo rendono più innovativo di molti SUV di maggiori dimensioni – ha commentato Emilio Herrera, Chief Operating Officer Kia Motors Europe – Il tutto senza compromettere minimamente la versatilità tipica dei SUV, anzi, mantenendone invariate le caratteristiche più apprezzate, ossia l’ampia abitabilità e lo spazio di carico. Elementi ulteriormente valorizzati dal design più sportivo e dalle dimensioni decisamente più compatte", ha concluso Herrera.

XCeed giocherà un ruolo fondamentale anche sul mercato italiano, come spiegato dall’amministratore delegato di Kia Motors Italy, Giuseppe Bitti: “Questa vettura completa l’offerta di Kia su tutto il segmento C, andando ad aggiungere, dopo hatchback, station wagon e shooting brake, l’ultimo importante tassello della famiglia Ceed. XCeed ci darà l’occasione di allargare i nostri orizzonti di vendita verso un segmento di mercato ad ora inesplorato per Kia, per cercare di conquistare quella fascia di mercato rappresentata da coloro che cercano qualcosa di diverso dal SUV più tradizionale, senza però rinunciare all’indiscussa praticità di questa tipologia di veicoli”.