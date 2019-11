Kia XCeed si aggiudica il prestigioso il Golden Steering Wheel

Kia XCeed, il nuovo urban crossover, si è conquistato il prestigioso premio Golden Steering Wheel (Das Goldene Lenkrad), considerato il più importante riconoscimento automobilistico tedesco. Nuovo Kia XCeed è stato premiato come “Best car under 35.000 Euros”. Ad eleggerlo la migliore auto sotto i 35mila euro sono stati gli autorevoli Auto Bild e Bild am Sonntag.

Kia XCeed, il più giovane rappresentante della famiglia Ceed, ha ottenuto l’ambito riconoscimento battendo una serie di validi concorrenti. In totale, la severa giuria ha valutato 58 nuovi modelli, esaminati in funzione di numerosi parametri, come il prezzo di partenza, l'equipaggiamento offerto di serie, le garanzie, gli eventuali costi aggiuntivi e – per le doti dinamiche - il piacere di guida.

"La redazione di Auto Bild ha assegnato il premio Golden Steering Wheel a Kia XCeed nell’ambito della categoria ‘Under 35,000 Euros’ perché fin dalle prime valutazioni sono emersi alcuni elementi vincenti, come il notevole spazio, la qualità costruttiva e, non ultimo, la garanzia di sette anni", ha commentato Andreas May, Head of Test and Technology.

La terza generazione della famiglia Ceed, che ha recentemente battuto una rivale temibile come Volkawagen T-Roc in un test comparativo pubblicato proprio da Auto Bild (numero 42/2019) continua a mietere successi dopo i riconoscimenti ottenuti da Ceed, Ceed Sportswagon e ProCeed. Complessivamente questi modelli si sono aggiudicati circa 20 test comparativi condotti dai principali media internazionali, spesso battendo concorrenti di marchi premium. Ne è un esempio Ceed, che ha conquistato il terzo gradino del podio nell’importante premio europeo Car of the Year 2019, alle spalle di rivali temibili come Jaguar I-Pace e Renault Alpine A110.

Le vendite in Europa della terza generazione della famiglia Ceed sono raddoppiate passando dalle 49.868 unità del periodo gennaio-ottobre 2018, alle 92.050 dell’analogo periodo 2019.

Kia XCeed: agilità e comfort incontrano spazio e praticità

Kia XCeed è il nuovo crossover utility vehicle (Cuv), l'alternativa sportiva ai classici Suv. Più emozionale e sportivo nelle dimensioni e nel design rispetto ai suoi rivali dalle dimensioni esterne più imponenti, nuova XCeed offre analoghi livelli di spazio interno e di capacità di carico rispetto ai Suv best seller di categoria, a fronte di dimensioni esterne analoghe a quelle di una berlina del segmento C.

XCeed è equipaggiabile con un'ampia offerta di motorizzazioni, per soddisfare le aspettative dei clienti europei, che più di altri apprezzano la velocità, l’accelerazione e la generosa coppia offerta dei motori turbo. Nel dettaglio, le motorizzazioni a benzina includono l’apprezzato 3 cilindri turbo 1.0 a iniezione diretta T-GDi da 120 CV e il recente “Kappa” 4 cilindri T-GDi da 1,4 litri e 140 CV. Al vertice della gamma XCeed è equipaggiato con l’1.6 T-GDi da 204 CV e 265 Nm di coppia; si tratta del motore più potente fra quelli disponibili che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi. Nella gamma diesel Smartstream il 1.6 CRDi è disponibile sia nella versione da 115 CV, sia in quella da 136. A inizio 2020 si aggiungeranno le nuove varianti Plug-in e Mild Hybrid di XCeed.

Kia XCeed è tra i primi veicoli in Europa a offrire l'innovativo sistema telematico UVO Connect, progettato per portare la guida nell'era digitale con servizi Kia Live e un display LCD TFT da 10,25 pollici opzionale. Fra gli accessori disponibili per migliorare comfort e divertimento a bordo, il sistema audio JBL Premium con tecnologia Clari-Fi, la climatizzazione bi-zona, il portellone elettrico ad apertura intelligente, i sedili anteriori riscaldati e ventilati e il Lane Following Assist (LFA), una tecnologia che rientra nei sistemi di guida autonoma di Livello 2.

Anche XCeed, come tutte le Kia, dispone di serie dell'esclusiva garanzia estesa Kia 7anni/150.000 km.

The Golden Steering Wheel premia le auto migliori dell’anno dal 1976

Il premio The Golden Steering Wheel (Das Goldene Lenkrad) viene assegnato ogni anno dal 1976 ai migliori modelli di auto lanciati negli ultimi 12 mesi. I riconoscimenti includono le categorie “Best Car” e il premio speciale "Best Innovation". La giuria è composta esclusivamente da esperti del mondo automobilistico. Inoltre, i lettori di Auto Bild e di Bild am Sonntag selezionano i tre finalisti in ciascuna delle sette classi di veicoli (small cars, compact cars, medium-sized e luxury cars, small Suv, medium Suv, large Suv e sports cars) testati dalla giuria sul circuito automobilistico DEKRA Lausitzring.

Kia Motors Corporation

Fondata nel maggio del 1944, Kia Motors Corporation (www.kia.com) è stato il primo produttore di autoveicoli in Corea. Oggi Kia vende oltre 3 milioni di veicoli l'anno in 190 Paesi, con oltre 52.000 dipendenti in tutto il mondo, ricavi annui superiori a 49 miliardi di dollari e stabilimenti produttivi in 5 Paesi. Kia è Main sponsor dell'Australian Open, Official automotive partner della FIFA, Partner ufficiale della UEFA Europa League e Main partner della League of Legends European Championship 2019. Lo slogan del brand, "The Power to Surprise", rappresenta l’impegno globale di Kia nel sorprendere il mondo, con prodotti che riflettono l’approccio entusiasmante e stimolante, in grado di offrire un’esperienza oltre le aspettative.