Kokkili, l’elefantino testimonial di Kia Service

Kia sceglie Kokkili, l’elefantino simbolo uno dei mammiferi più forti e imponenti del pianeta, simbolo di protezione, di cura della famiglia e di sicurezza, per ribadire i valori espressi dal servizio assistenza Kia Service che da sempre professa uno stile Family-like Care, ovvero un programma pieno di servizi e dedicato all’attenzione ai clienti e alle loro vetture.

Protezione e sicurezza sono infatti i valori espressi dall’assistenza Kia Service e dal programma Family-like Care, gli stessi incarnati dal simpatico testimonial-peluche Kokkili, l’elefantino protagonista dell’iniziativa a sfondo benefico avviata in collaborazione con Save The Children.

Kia Service ribadisce così il suo impegno nella cura del cliente attraverso una serie di pacchetti esclusivi: Kia Care, grazie ai programmi di manutenzione prepagata che danno diritto a un numero definito di tagliandi e controlli a un costo fisso estremamente competitivo; Remote Assistant, i servizi telematici per connettersi alla propria auto in remoto; Roadside Assistance, il pacchetto di assistenza stradale; Express Service, il servizio esclusivo che offre la possibilità di eseguire interventi di assistenza rapidi attendendo in una comoda sala d’attesa; Tutto KIAro il programma dedicato alle auto con più di quattro anni con interventi a prezzo fisso e i migliori ricambi originali Kia; Garanzia 7 anni/150.000 km applicata a tutta la gamma di modelli.

Photo Ark - Meraviglie del mondo animale, la mostra curata e organizzata dal National Geographic all’Auditorium Parco della Musica di Roma e dedicata allo straordinario lavoro fotografico di Joel Sartore sulla salvaguardia delle specie animali in estinzione diventa l’evento simbolico scelto da Kia Motors, main sponsor della mostra in collaborazione con Save the Children, per presentare Kokkili, il simpatico elefantino simbolo dell’impegno sociale e della cura al cliente del Brand.

Kokkili, significa elefante in coreano, un animale forte e rassicurante. “Per questo lo abbiamo scelto come testimonial della nostra iniziativa”, spiega Alfonso Tallarico, Aftersales & Customer Experience Director. “Volevamo un animale che esprimesse i concetti di sicurezza e protezione, gli stessi che la nostra rete di assistenza Kia Service esprime da sempre attraverso l’offerta di servizi esclusivi dedicati alla cura dei nostri clienti e delle loro auto”. Il simpatico peluche verrà offerto ai visitatori della mostra in cambio di una donazione spontanea. Tutto il ricavato sarà devoluto a Save The Children. Alla raccolta fondi darà il suo contributo anche la rete di concessionari Kia Service dove, chi riceverà il peluche Kokkili, parteciperà alla raccolta fondi per l’iniziativa.

Ambasciatore dell’iniziativa è l’azzurro Danilo Gallinari. Il “Gallo”, cestista italiano, professionista in NBA con i Los Angeles Clippers, è il protagonista di un video virale che lancia ufficialmente l’operazione. (https://www.facebook.com/danilogallinari/videos/10155946294232508/). L'iniziativa di Kia Italia rientra nello spirito delle attività di responsabilità sociale che fanno parte della cultura e della strategia di Kia Motors e che vengono sviluppate a tutti i livelli su scala globale e nazionale.