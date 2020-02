L' Abarth 595 è "Best Car" in Germania

Per il quinto anno consecutivo l’Abarth 595 ha vinto il titolo di “Best Car” nel concorso organizzato da “auto, motor und sport” *. I lettori della rivista hanno eletto la vettura sportiva della casa dello Scorpione vincitrice della categoria “Mini Cars” d’importazione. L’Abarth 595 ha ricevuto circa un quarto dei voti. Al secondo posto si è classificata la Fiat 500 che ha collezionato il 16,2% dei voti. Nella classifica generale della categoria “Mini Cars”, in cui compaiono anche vetture tedesche, l’Abarth 595 si è piazzata saldamente al secondo posto, seguita dalla Fiat 500.

Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat e Abarth, nel corso della premiazione a Stoccarda, ha dichiarato: “La quinta vittoria dell’Abarth 595 nel sondaggio effettuato da “auto, motor und sport” tra i suoi lettori sancisce e rafforza il legame del nostro brand con il mercato tedesco e certifica l’ottima reputazione tra gli amanti delle auto sportive. Sono molto orgoglioso del titolo di “Best Car” che sottolinea l’efficacia di una strategia di articolazione della gamma 595 che ci ha consentito di parlare a un pubblico molto ampio e anche di raggiungere degli ottimi risultati commerciali”.

Un altro anno da record in Germania per la 500: rispetto all’anno precedente il totale del modello cresce del 25% e Abarth 595 conferma il risultato record del 2018 con 3.500 unità, in quello che rappresenta il suo secondo mercato più importante.

La Abarth 595 offre cinque versioni con motori che vanno da 145 CV a 180 CV. La gamma comprende la Abarth 595, il modello d’ingresso nel mondo Abarth, l’elegante Abarth 595 Turismo, le sportive Abarth 595 Pista e Abarth 595 Competizione e la versione top di gamma Abarth 595 esseesse. Alla gamma 595 si è aggiunta l’ultima nata, la 695 70° Anniversario, la serie limitata dotata di Spoiler ad Assetto Variabile che celebra i 70 anni del marchio appena compiuti.

Per la quarantaquattresima volta “auto, motor und sport” ha chiesto ai suoi lettori di eleggere le loro vetture preferite partecipando al concorso “Best Cars”. Circa 103.000 lettori hanno espresso il loro voto valutando un totale di 387 vetture attualmente in produzione, suddivise in undici categorie che a loro volta contenevano una sottocategoria dedicata alle auto da importazione.