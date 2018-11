Mercedes GLC 63 S 4MATIC+: il SUV più veloce del Nürburgring

la Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ con un tempo ufficiale di 7’.49’’.369, (consumo combinato: 11.9 l/100 km, emissioni di CO 2 combinate: 270 g/km) è il SUV di serie più veloce sul Nordschleife del Nürburgring. Il record è arrivato nonostante la pista fosse in condizioni tipicamente autunnali, facendo segnare il giro record al primo tentativo.

Alla base di questo incredibile risultato, ci stanno tutti gli accorgimenti tecnici a bordo del potente SUV high-performance: il motore V8 biturbo, le sospensioni ad aria completamente adattive, la trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ con distribuzione intelligente della coppia, il differenziale autobloccante al posteriore e i freni ad alte prestazioni in carbo-ceramica, sono solo una parte dell’incredibile equipaggiamento della GLC 63 S 4MATIC+.

Non solo un SUV performante, ma anche adatto alle fatiche di tutti i giorni, con ampio spazio per i passeggeri e i bagagli, elevati standard di sicurezza e tanto confort anche per i viaggi più lunghi.

Come di consueto per Mercedes-AMG, il record è stato misurato dagli esperti della "wige SOLUTIONS". Un notaio indipendente ha, inoltre, confermato il tempo e le condizioni di partenza della vettura per certificare il record.