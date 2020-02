“l’Aventure Peugeot” a Retromobile tra passato e futuro

Mancano poche ore all'apertura della 45esima edizione del Salone Rétromobile si terrà dal 5 al 9 febbraio 2020 a Parigi, nel centro espositivo Porte de Versailles. Per accompagnare la transizione energetica, il Marchio PEUGEOT mette in mostra, sullo stand de “L’Aventure PEUGEOT Citroën DS”, i veicoli PEUGEOT elettrici commercializzati a partire dal 1941 fino alla Nuova PEUGEOT e-208 lanciata di recente. I 130.000 visitatori attesi potranno ammirare per cinque giorni diversi modelli della storia del Leone: la VLV (Veicolo Leggero da Città), la PEUGEOT 106 Electric, la prima Concept Car EX1 al 100% elettrica ed anche Nuova PEUGEOT e-208, ultima nata della Casa del Leone, con motorizzazione anche 100% elettrica. Sarà presente sullo stand anche la PEUGEOT 404 che festeggerà il suo 60° compleanno.

“L’Aventure PEUGEOT Citroën DS” presenta quest’anno a Rétromobile quattro veicoli provenienti in gran parte dal suo patrimonio, al padiglione 1, stand 1F029:

La PEUGEOT VLV (Veicolo Leggero da Città) è il primo veicolo elettrico del Marchio del Leone ed è stato prodotto in 377 unità dal 1941 al 1945. Questo veicolo dotato di quattro batterie da 12 volt offriva già un’autonomia di 80 km ed una velocità massima di 35 km/h.

La PEUGEOT 404, presentata nel 1960, è caratterizzata da linee molto tese disegnate da Pininfarina. Questo modello del Leone ha una lunga carriera internazionale e raggiunge una produzione totale di circa 3 milioni di esemplari complessivi. È stata realizzata in numerose versioni: coupé, cabriolet, ma anche station wagon familiare, versione veicolo commerciale, pianale cabinato, pick-up e ambulanza.

La Nuova PEUGEOT e-208, veicolo al 100% elettrico, commercializzato da qualche settimana anche in Italia, completa questa collezione e sarà accompagnata, con il sostegno dei Club, dalle sue antenate: la PEUGEOT 202, la PEUGEOT 204 e la PEUGEOT 205.