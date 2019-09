L'industria automotive europea dice no alla Brexit senza accordo

Christian Peugeot, Presidente di CCFA, ha dichiarato: “La Brexit non è solo un problema britannico, siamo tutti coinvolti all’interno della filiera automotive europea e anche oltre. Sia come esportatori verso il mercato britannico, sia come produttori locali – e ricopriamo entrambi i ruoli – saremo inevitabilmente, colpiti in maniera negativa”.

Bernhard Mattes, Presidente VDA, ha affermato: “La Brexit ci rammarica. Il Regno Unito è un player pienamente integrato nella catena del valore dell’industria automotive tedesca. Più di 100 impianti di produzione e centri di ricerca e sviluppo situati in Gran Bretagna provano il nostro impegno verso il mercato britannico come un mercato chiave dell’UE. Nella visione dell’industria automotive tedesca, quindi, dev’essere fatto tutto il possibile per mantenere la libera circolazione delle merci, dei servizi e il libero movimento di capitali e di lavoratori tra il Regno Unito e l’UE. Al tempo stesso, riconosciamo che il mercato interno e la coesione dell’UE27 sono una priorità e una pre-condizione.

“L’industria automotive europea e britannica hanno bisogno di un commercio senza attriti e sarebbero enormemente danneggiati da dazi aggiuntivi e oneri amministrativi su veicoli e componenti. Di conseguenza, il Regno Unito e l’Unione Europea dovrebbero adottare tutte le misure necessarie ad evitare una Brexit senza accordo”.

Mike Hawes, Amministratore Delegato di SMMT, ha detto: “L’automotive europeo è profondamente integrato e i benefici di un commercio libero e senza attriti hanno aiutato il nostro settore a diventare uno dei più preziosi asset dell’Europa, portando miliardi all’economia e offrendo sostentamento a milioni di persone in tutta l’UE. Una Brexit senza accordo avrebbe un impatto immediato e devastante sull’industria, compromettendone la competitività e causando danni gravi e irreversibili. I negoziatori di Gran Bretagna e Unione Europea hanno la responsabilità di lavorare insieme per trovare un accordo o rischiare di distruggere un pilastro vitale delle nostre economie”.

Erik Jonnaert, Segretario Generale di ACEA, ha dichiarato: “Il libero commercio è cruciale per mantenere il successo di un’industria europea dell’auto fortemente integrata, che conta 230 stabilimenti di assemblaggio e produzione in tutta l’UE. La Brexit avrà un notevole impatto negativo sul settore automotive e un’uscita senza accordo aggraverebbe parecchio queste conseguenze, causando enormi sconvolgimenti ad un’industria così vitale per l’economia europea. Anche la ripetuta necessità di pianificare e implementare misure di emergenza per far fronte a una Brexit non regolamentata è altamente deleterio per i nostri membri. L’industria automotive europea chiede, pertanto, a tutte le parti di scongiurare nel più breve tempo possibile uno scenario “no-deal”.

Sigrid de Vries, Segretario Generale del CLEPA, ha affermato: “L’industria automotive europea opera attraverso catene di fornitura globali altamente integrate. Un singolo veicolo è composto da circa 30.000 parti, molte delle quali attraversano i confini più volte. Un commercio privo di barriere e attriti, al pari della certezza normativa, è vitale. La Brexit ha un effetto negativo su tutti questi aspetti. Una Brexit senza accordo, sarebbe seriamente dannosa per l’industria dei fornitori di componenti sia in Europa che in Gran Bretagna e deve assolutamente essere evitata”.

L’automotive europeo è fortemente integrato, con catene di fornitura che attraversano molti Paesi. Una Brexit senza accordo porterebbe immediatamente la Gran Bretagna a non essere più parte degli accordi commerciali dell’UE e di regimi preferenziali con 30 Paesi tra cui Turchia, Sud Africa, Canada, Giappone e Corea del Sud, e i contenuti dei prodotti dei fornitori britannici non contribuirebbero più a determinare il contenuto di origine dell’UE ai fini delle norme in materia di origine. Questo renderà potenzialmente ancora più difficile per i Costruttori europei accedere alle condizioni preferenziali degli accordi commerciali pattuiti dall’UE. Inoltre, una Brexit senza accordo renderebbe immediatamente il mercato europeo più piccolo e potenzialmente meno appetibile per i partner commerciali internazionali.