La 2 milionesima Fiat 500 venduta in Germania

Per festeggiare il suo sessantesimo compleanno, l'icona di casa Fiat festeggia la 2 milionesima unità venduta: è l'ennesimo successo di una "piccola, grande vettura" che nella sua lunga storia ha collezionato tanti record e premi. Considerando l'antesignana del 1957, venduta in oltre 4.000.000 di unità, si ottiene l'impressionante cifra di 6.000.000 di vetture vendute in sessant'anni di vita: un dato che racconta l'impatto della Fiat 500 sulla società e spiega perché sia entrata nell'immaginario collettivo mondiale, abbracciando quattro generazioni di automobilisti.

Raggiungere la cifra tonda di due milioni di vetture vendute è un risultato di grande valore in considerazione del fatto che è stato ottenuto in appena dieci anni dall'esordio, coerentemente con il successo globale della vettura. Commercializzata in oltre 100 Paesi del mondo, la 500 è infatti la numero 1 delle city car in Europa, leader in otto Paesi e sul podio in altri sei, con volumi di vendita costanti dal 2007 a oggi e una percentuale di vendite fuori dal mercato domestico pari all'80%. Dal 2007, nella sola Germania ne sono state consegnate 200.000 unità.

Non è un caso quindi che la 2 Milionesima unità venduta sia stata consegnata proprio in Germania. La Fiat 500, infatti, è il modello che quest'anno nel paese è cresciuto maggiormente in termini di quota tra le top 10 del segmento A. Inoltre, la 500 è la vettura del marchio Fiat con il più alto indice di soddisfazione cliente in Germania e così è per tutti i prodotti della famiglia 500 che hanno livelli di soddisfazione cliente più alti dei concorrenti tedeschi di riferimento nei rispettivi segmenti di appartenenza.

L'acquirente della 2 milionesima si chiama Melanie, una maestra d'asilo di Monaco: un'autentica Millennial, che guarda sempre al futuro più che al passato, proprio come Fiat 500. La vettura che ha scelto è una 500S, la versione sportiva che si caratterizza per un look aggressivo e una ricca dotazione di serie. È fedele alle origini, ma è anche la più connessa di sempre grazie al sistema di infotainment UconnectTM 7" HD LIVE touchscreen e ai nuovi sistemi avanzati di integrazione degli smartphone, Apple CarPlay e Android AutoTM.

Esteticamente è caratterizzata da paraurti anteriori e posteriori dal design sportivo, con fendinebbia integrati, minigonne e spoiler specifici e dall'inserimento di dettagli dall'esclusiva vernice "Satin Graphite" (come le maniglie delle portiere e del portellone posteriore, le calotte degli specchietti e i cerchi), i cristalli privacy posteriori, il terminale di scarico cromato, le prese d'aria anteriori "black grained" e la grintosa griglia inferiore a nido d'ape. Anche i cerchi da 16" sono specifici neri opachi. La livrea è Rosso Passione e il cofano ospita il propulsore 0.9 TwinAir Turbo da 105 CV.

La sua storia è narrata in un emozionante video, visibile a questo link, in cui la Fiat 500 si racconta, in prima persona. Dalla "nascita" presso lo stabilimento, con le fasi di lastratura, verniciatura e montaggio, al viaggio in Germania sino alla consegna presso la locale concessionaria, dove l'attende la giovane proprietaria con entusiasmo e voglia di condividere l'emozione di guidare una 500 speciale: la sua.

Un atteggiamento giovane e tipico della generazione, in linea con il claim "Forever Young" che ha accompagnato le celebrazioni in quest'anno straordinario del sessantesimo anniversario, contraddistinto anche da ben due serie speciali: l'edizione limitata e numerata presentata al Salone di Ginevra e la 500 Anniversario ispirata agli anni della Dolce Vita.

Tra i segreti del successo mondiale della Fiat 500 vi è proprio l'evoluzione continua con nuove interpretazioni, ad esempio attraverso le serie speciali tra le quali vale la pena citare la "500C by Gucci", la "500 by Diesel" e la recente 500 Riva, "The Smallest Yacht in the world". Mondi creativi diversi che hanno saputo convergere su una vettura amata, entusiasmante e sorprendente, capace di essere sempre contemporanea e di entrare nell'immaginario collettivo globale.