La bici PEUGEOT eF01, rivoluziona il concetto di mobiltà elettrica

La bicicletta pieghevole ad assistenza elettrica PEUGEOT eF01 è stata premiata dall' Istituto Francese del design per il concetto di “mobilità dell’ultimo chilometro” della bici, la semplicità e la velocità con cui si ripiega, unitamente al suo rapporto qualità/prezzo, hanno convinto la giuria. I designer del PEUGEOT Design Lab hanno ideato e realizzato una bici compatta e che si ripiega facilmente per facilitarne l’uso multimodale.

È il secondo premio ottenuto dalla bici pieghevole PEUGEOT ad assistenza elettrica eF01 dalla sua commercializzazione, avvenuta poco più di un anno fa. La giuria ha premiato il concetto di mobilità dell’ultimo chilometro espresso dalla realizzazione della Casa del Leone. La bici permette all’utente di percorrere gli ultimi chilometri del suo tragitto dopo avere parcheggiato il suo veicolo, magari a ridosso del centro urbano. La bici può essere ricaricata nel bagagliaio dell’auto quando il mezzo è in marcia oppure collegandola ad una presa di corrente classica. La sua autonomia raggiunge i 30 chilometri e la velocità massima i 20 km/h. I freni a disco garantiscono la necessaria sicurezza. Il suo prezzo è stato fissato in 1.999 € IVA inclusa.

“Siamo orgogliosi di ricevere il premio JANUS dell’industria. Ricompensa il sistema pieghevole brevettato della bici PEUGEOT eF01 che ne facilita l’uso multimodale. L’utente alterna i tragitti in bici, a piedi o in treno, senza limitare la sua mobilità, anzi. Bastano meno di dieci secondi e tre movimenti (che possono essere effettuati in qualsiasi ordine) per aprire o ripiegare la bici. PEUGEOT ha creato la sua prima bici pieghevole più di un secolo fa. La sfida consisteva nell’aggiungere l’assistenza elettrica a una bici che potesse ripiegarsi ed occupare il minor spazio possibile” ha dichiarato Cathal Loughnane, Direttore del PEUGEOT Design Lab.