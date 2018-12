La Citroen C5 Aircross prosegue sulla mitica Atlantic Road

La Citroën C5 Aircross 71° N Limited Edition, è giunta alla quarta tappa della White Cruise, il viaggio iniziato il 28 novembre a Milano con destinazione finale Capo Nord, a cui mancano ancora oltre 2.200 chilometri.

Il tempo è inclemente, ma in dicembre, in Norvegia, le giornate iniziano ad essere corte: il sole sorge alle 9.30 del mattino per tramontare alle 15.30 e la luce è quasi sempre filtrata da uno strato di nubi che spesso si scioglie in acqua e neve.

Max Gionco e la sua compagna Chiara, in compagnia di Alberto Fontana, in arte “Naska”, influencer esperto e appassionato di motori, hanno testato la stabilità e la sicurezza di Citroën C5 Aircross 71° N Limited Edition in uno spettacolare tragitto da Lillehammer a Kristiansund: un pazzesco tour norvegese che ha offerto loro l’opportunità unica di viaggiare sulla mitica Atlantic Road.

Una delle strade più belle al mondo, l’Atlanterhavsveien (questo il nome dell’Atlantic Road) si snoda tra le cittadine di Molde e Kristiansund, collegando una serie di isolotti con ponti spettacolari sospesi sull’oceano Atlantico. Panorama da togliere il fiato anche a uno specialista di avventure on the road come Naska, che le emozioni è abituato a viverle e a raccontarle.